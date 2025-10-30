Lázár János: Fix pontokat kell adnunk egy bolond világban

Lázár János az országjáró lakossági fórumának, a Lázárinfónak a legújabb állomásaként Békéscsabán beszélt arról a nagyközönség előtt, hogy mit miért tesz a kormány.

A Békéscsabán tartott Lázárinfón Lázár János építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy a háborúk, a kulturális feszültségek és a gazdasági bizonytalanság korában a magyar kormány feladata stabil kapaszkodókat kínálni az embereknek. Lázár János szerint ezek a béke, a biztonság, a függetlenség, a munkára épülő gazdaság, az alacsony adók, a családtámogatás és az otthonteremtés Fotó: Facebook

Lázár János: Nem Brüsszelnek kell eldöntenie, mi legyen Magyarországon, hanem a magyaroknak kell képviselniük saját érdekeiket

Bolond világban élünk, ahol nem tudjuk, mire ébredünk holnap”

– fogalmazott Lázár János a békéscsabai Lázárinfón, hozzátéve, hogy a kormány feladata ilyenkor fix pontokat biztosítani az emberek számára. A miniszter szerint a háborús fenyegetés, a kulturális megosztottság és a brüsszeli nyomásgyakorlás közepette az embereknek:

békére,

munkára

és biztonságra van szükségük.

Mi vagyunk az első politikai közösség 35 év után, amely meghirdette az Alföld fejlesztési programját”

– mondta el, hangsúlyozva, hogy a kormány nemcsak beszél a vidékről, hanem fejlesztéseket és munkahelyeket is hoz.

Emlékeztetett: Szijjártó Péter külgazdasági miniszter közreműködésével szeptemberben stratégiai megállapodás született, amelynek köszönhetően 2500 új munkahely jön létre Békéscsabán. Mint mondta, amikor 2010-ben átvették a kormányzást, Békés megyében 30 ezer álláskereső volt, ma viszont már alig 8 ezer, Békéscsabán pedig az 5000 munkanélküli helyett csak másfél ezer van jelenleg.

A mi politikánk alapja, hogy mindenkinek legyen munkája, és aki dolgozik, az kevés adót fizessen”

– fogalmazott, kiemelve a 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadót. Hozzátette: a kormány a munka becsületére és nem a segélyezésre épít, ezért ellenzi az adóemeléseket és a jövedelmek újraelosztását.

A miniszter a béke fontosságát is hangsúlyozta, kijelentve:

Magyarországon csak olyan politikusra érdemes szavazni, aki garantálja a békét.”

Úgy fogalmazott:

Nem Brüsszelnek kell eldöntenie, mi legyen Magyarországon, hanem a magyaroknak kell képviselniük saját érdekeiket.”

A migrációval kapcsolatban pedig emlékeztetett: 2015-ben személyesen is részt vett a határkerítés építésében, és ma Magyarország az egyetlen európai ország, ahol „egy migráns sincs az utcán”.