Lázár János: Fix pontokat kell adnunk egy bolond világban

Lázár János az országjáró lakossági fórumának, a Lázárinfónak a legújabb állomásaként Békéscsabán beszélt arról a nagyközönség előtt, hogy mit miért tesz a kormány.
Lázár János: Nem Brüsszelnek kell eldöntenie, mi legyen Magyarországon, hanem a magyaroknak kell képviselniük saját érdekeiket
Bolond világban élünk, ahol nem tudjuk, mire ébredünk holnap”
– fogalmazott Lázár János a békéscsabai Lázárinfón, hozzátéve, hogy a kormány feladata ilyenkor fix pontokat biztosítani az emberek számára. A miniszter szerint a háborús fenyegetés, a kulturális megosztottság és a brüsszeli nyomásgyakorlás közepette az embereknek:
- békére,
- munkára
- és biztonságra van szükségük.
Mi vagyunk az első politikai közösség 35 év után, amely meghirdette az Alföld fejlesztési programját”
– mondta el, hangsúlyozva, hogy a kormány nemcsak beszél a vidékről, hanem fejlesztéseket és munkahelyeket is hoz.
Emlékeztetett: Szijjártó Péter külgazdasági miniszter közreműködésével szeptemberben stratégiai megállapodás született, amelynek köszönhetően 2500 új munkahely jön létre Békéscsabán. Mint mondta, amikor 2010-ben átvették a kormányzást, Békés megyében 30 ezer álláskereső volt, ma viszont már alig 8 ezer, Békéscsabán pedig az 5000 munkanélküli helyett csak másfél ezer van jelenleg.
A mi politikánk alapja, hogy mindenkinek legyen munkája, és aki dolgozik, az kevés adót fizessen”
– fogalmazott, kiemelve a 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadót. Hozzátette: a kormány a munka becsületére és nem a segélyezésre épít, ezért ellenzi az adóemeléseket és a jövedelmek újraelosztását.
A miniszter a béke fontosságát is hangsúlyozta, kijelentve:
Magyarországon csak olyan politikusra érdemes szavazni, aki garantálja a békét.”
Úgy fogalmazott:
Nem Brüsszelnek kell eldöntenie, mi legyen Magyarországon, hanem a magyaroknak kell képviselniük saját érdekeiket.”
A migrációval kapcsolatban pedig emlékeztetett: 2015-ben személyesen is részt vett a határkerítés építésében, és ma Magyarország az egyetlen európai ország, ahol „egy migráns sincs az utcán”.
Lázár részletesen beszélt a családtámogatásról is. Mint mondta, 2025 októberétől a háromgyermekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó alól, és a kormány célja az, hogy a kétgyermekes, majd az egygyermekes családok is hasonló kedvezményt kapjanak.
Aki gyereket vállal, az a hazát szolgálja, és az államnak ezt el kell ismernie”
– hangsúlyozta.
Az otthonteremtésről szólva emlékeztetett arra, hogy a 3 százalékos kamatozású, 50 millió forintos, 25 évre szóló hitelprogram a fiatalok számára is lehetővé teszi a saját lakáshoz jutást.
Aki dolgozik és gyermeket nevel, annak saját otthon is jár”
– mondta a miniszter.
A nyugdíjrendszerről szólva élesen bírálta a Tisza Párt szakértőit, akik szerinte „új reformok” bevezetésére készülnek.
Aki meghallja a reform szót, meneküljön”
– fogalmazott Lázár János, majd kijelentette, a kormány nem fogja megadóztatni a nyugdíjakat, sőt a 13. havi nyugdíj után a 14. havi bevezetésén dolgozik.
Mi szövetséget kötöttünk a nyugdíjasokkal, és soha nem fogjuk megszegni a szavunkat”
– mondta, hozzátéve, hogy külön figyelmet fordítanak a legkisebb nyugdíjakra.
A rezsivédelemről szólva azt mondta, a választások tétje a mindennapi élet költségeiben is megmutatkozik. Magyarországon 36 forintot fizetünk egy kilowattórányi áramért és 10 forintot a gázért, miközben a környező országokban ezek az összegek a négyszeresére rúgnak.
Ha a Tisza Párt és Brüsszel oroszellenes politikája valóra válik, akkor nem lesz olcsó energia, és nem lesz rezsicsökkentés sem”
– figyelmeztetett.
Lázár János beszélt arról is, hogy a Fidesz politikai közössége azok számára jelent garanciát, akik a békét, a függetlenséget és a biztonságot tartják elsődlegesnek.
Fix pontokat kell adnunk ebben a bolond világban”
– zárta beszédét az építési és közlekedési miniszter, hozzátéve:
A magyarok sorsa csak akkor maradhat a saját kezükben, ha a magyar emberek döntenek a jövőjükről Magyarországon.