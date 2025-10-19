Hírlevél

Lázár János

Lázár János a Harcosok Klubjában ígért győzelmet

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az építési és közlekedési miniszter magabiztos és lelkesítő beszédet mondott a Harcosok Klubja edzőtáborában, ahol kijelentette: 2026-ban ismét győzni fognak. Lázár János szerint a siker kulcsa a történelem jó oldalához való tartozás és a hűséges csapat ereje.
A Harcosok Klubja edzőtáborában tartott beszédében Lázár János erőteljes üzenetet fogalmazott meg a 2026-os választásokkal kapcsolatban. Úgy fogalmazott, a győzelem két alappilléren nyugszik: egyrészt a Fidesz „a jövő és a történelem jó oldalán” áll, másrészt a közösség ereje biztosítja a sikert. A politikus hangsúlyozta a lojalitás és a közös küzdelem jelentőségét, kiemelve, hogy az elmúlt 16 év győzelmei a harcos, elkötelezett csapatnak köszönhetők. 

Lázár János
Lázár János lelkesítő beszédében leszögezte, hogy lehet rá számítani a csatában.
Fotó: Facebook/Lázár János

„Mi, magyarok is vagyunk valakik!”

Lázár külön hangsúlyozta a nemzeti önérzet szerepét: 

Nem hátrálunk, nem hagyjuk magunkat, és megmutatjuk az egész világnak, mi is vagyunk valakik.” 

A politikus szerint a Harcosok Klubja tagjai nem csupán támogatói, hanem a küzdelem frontvonalában álló figurák, akik identitásuk részeként vallják elköteleződésüket. Hozzátette, büszke arra, hogy a közösséghez tartozhat, és továbbra is vállalja a csatát.

