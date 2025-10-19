Lázár János a Harcosok Klubjában ígért győzelmet

A Harcosok Klubja edzőtáborában tartott beszédében Lázár János erőteljes üzenetet fogalmazott meg a 2026-os választásokkal kapcsolatban. Úgy fogalmazott, a győzelem két alappilléren nyugszik: egyrészt a Fidesz „a jövő és a történelem jó oldalán” áll, másrészt a közösség ereje biztosítja a sikert. A politikus hangsúlyozta a lojalitás és a közös küzdelem jelentőségét, kiemelve, hogy az elmúlt 16 év győzelmei a harcos, elkötelezett csapatnak köszönhetők.

Lázár János lelkesítő beszédében leszögezte, hogy lehet rá számítani a csatában.

Fotó: Facebook/Lázár János

„Mi, magyarok is vagyunk valakik!”

Lázár külön hangsúlyozta a nemzeti önérzet szerepét: