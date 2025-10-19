Lázár János a Harcosok Klubjában ígért győzelmet

A Harcosok Klubja edzőtáborában tartott beszédében Lázár János erőteljes üzenetet fogalmazott meg a 2026-os választásokkal kapcsolatban. Úgy fogalmazott, a győzelem két alappilléren nyugszik: egyrészt a Fidesz „a jövő és a történelem jó oldalán” áll, másrészt a közösség ereje biztosítja a sikert. A politikus hangsúlyozta a lojalitás és a közös küzdelem jelentőségét, kiemelve, hogy az elmúlt 16 év győzelmei a harcos, elkötelezett csapatnak köszönhetők.
„Mi, magyarok is vagyunk valakik!”
Lázár külön hangsúlyozta a nemzeti önérzet szerepét:
Nem hátrálunk, nem hagyjuk magunkat, és megmutatjuk az egész világnak, mi is vagyunk valakik.”
A politikus szerint a Harcosok Klubja tagjai nem csupán támogatói, hanem a küzdelem frontvonalában álló figurák, akik identitásuk részeként vallják elköteleződésüket. Hozzátette, büszke arra, hogy a közösséghez tartozhat, és továbbra is vállalja a csatát.