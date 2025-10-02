Lázár János: Életfogytiglan vagy kémiai kasztrálás a pedofiloknak?

A Vásárosnaményben, a Rákóczi parkban tartott Lázárinfón Lázár János egyértelművé tette, hogy a legsúlyosabb, gyerekek sérelmére elkövetett pedofil bűncselekmények kapcsán - hogyha az ország megengedhetné - akkor szerinte a halálbüntetésnek „joga, helye és igazsága” lenne - írja a Magyar Nemzet.

Lázár János a legújabb Lázárinfón azt javasolta, hogy mivel az EU-tagság miatt a halálbüntetés visszaállítása nem lehetséges, ezért a pedofil bűnelkövető. Fotó: Facebook

Lázár János: A legdurvább büntetés pártján állunk

A miniszter szerint azonban mivel Magyarország az Európai Unió tagja, ez nem lehetséges, ezért szerinte két, nagyon szigorú büntetési opció jöhet szóba: vagy a tényleges életfogytiglan, vagy pedig a kémiai kasztrálás bevezetése a pedofil bűnök elkövetőivel szemben.

Lázár János arról is beszélt a lakossági fórumon, hogy Kocsis Mátéval már egyeztettek a pedofil bűncselekmények büntetésének szigorítására tervezett jogszabályról.

A miniszter elmondása szerint vagy ő maga nyújt be javaslatot, vagy csatlakozik egy, a Jobbik által benyújtott indítványhoz – mivel, mint hangsúlyozta: