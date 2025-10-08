Hírlevél

Lázár János

Magyarországon kétfajta politikus lesz: aki a nemzeti érdekeket képviseli, illetve aki Brüsszel érdekeit képviseli

43 perce
Lázár János legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy Magyarországon a következő tíz évben kétfajta politikus lesz: aki mindig a magyar érdekeket képviseli, és aki Brüsszel, a nagy integrációk és külföldi érdekek oldalán áll.
Lázár János a legújabb Facebook-videójában kiemelte, hogy Magyarország politikai térképén a következő tíz évben kétféle politikus lesz. Az egyik mindig a nemzeti érdekeket képviseli, a másik pedig a Brüsszel érdekeit képviseli, függetlenül attól, hogy mely párthoz tartozik.

Az lesz a vízválasztó, hogy ki az, aki mindig a magyar érdeket képviseli, és ki az, aki mindig a brüsszeliek, vagy a nagy integrációk, a nagy háttérhatalmak, a nagy bankok, a nagy gazdasági erők érdekeit képviseli

– fogalmazott Lázár János.

A politikus hangsúlyozta, hogy a magyar kormány soha nem képviselte a külföld érdekeit, és hogy minden döntésük a hazai érdekekre fókuszál. Bár Angela Merkel látogatása és az orosz ügynöki vád kapcsán is megszólalt, Lázár János a Lázárinfón úgy fogalmazott: a lényeg a hazai politikai irányvonalak világos megkülönböztetése.

 

