Magyarországon kétfajta politikus lesz: aki a nemzeti érdekeket képviseli, illetve aki Brüsszel érdekeit képviseli

Lázár János a legújabb Facebook-videójában kiemelte, hogy Magyarország politikai térképén a következő tíz évben kétféle politikus lesz. Az egyik mindig a nemzeti érdekeket képviseli, a másik pedig a Brüsszel érdekeit képviseli, függetlenül attól, hogy mely párthoz tartozik.

Lázár János

Fotó: Facebook/Lázár János

Az lesz a vízválasztó, hogy ki az, aki mindig a magyar érdeket képviseli, és ki az, aki mindig a brüsszeliek, vagy a nagy integrációk, a nagy háttérhatalmak, a nagy bankok, a nagy gazdasági erők érdekeit képviseli

– fogalmazott Lázár János.

A politikus hangsúlyozta, hogy a magyar kormány soha nem képviselte a külföld érdekeit, és hogy minden döntésük a hazai érdekekre fókuszál. Bár Angela Merkel látogatása és az orosz ügynöki vád kapcsán is megszólalt, Lázár János a Lázárinfón úgy fogalmazott: a lényeg a hazai politikai irányvonalak világos megkülönböztetése.