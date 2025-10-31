Lázár János: Külföldi multi támogatja a Tisza pártot

Ma nem tudjuk átadni a forgalom számára az M30-as autópálya lezárt szakaszát. Ezért mindenkitől elnézést kérünk. A kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén, 2025. október 31-re ígérte. Ezt az ígéretét a cég nem tartotta be – fogalmazott Lázár János, miután a cég előzetes vállalása ellenére késik az Miskolcot az M3-as autópályával összekötő M30-as autóút átadása.

Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba.

Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják

– közölte a tárca vezetője, aki azt javasolja a Strabagnak és a „hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást."

A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését, és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból

– szögezte le Lázár János.

Lázár János még év elején közölte, a Strabagnak kell saját költségén helyreállítania az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti, hibásan megépített szakaszát. Közölte akkor, a munkálatok ötmilliárd forintba kerülnek majd, és

a döntés példátlan felelősségre vonást jelent,

nem volt még ilyen az elmúlt 35 évben a magyarországi építőiparban.