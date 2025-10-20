Lázár János: Magyar Péter legközelebb akkor kerül Trumphoz, ha közelebb húzza a hokedlit a tévéhez

Hírlevél

Egészen új szintre emelte a politikai önfényezést Magyar Péter, aki saját bevallása szerint „ő maga javasolta” a budapesti békecsúcsot Donald Trump és Vlagyimir Putyin között. Lázár János nem hagyta szó nélkül az abszurd bejelentést.
Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter szerint ő maga javasolta a budapesti békecsúcs ötletét Donald Trump és Vlagyimir Putyin számára. 

Lázár János Magyar Péterről: Hát ott a toronyban nagy baj van.
A bejegyzés rövid, de annál csípősebb: Lázár finom humorral tette helyre a Tisza Párt elnökének megalomán kijelentését.

Breaking: Összejöhet a Trump–Magyar Péter találkozó”

– írta ironikusan Facebook-oldalán Lázár János. 

A miniszter az üzenete videós részében még egyértelműbbé tette, mit gondol a helyzetről:

– Magyar Péter szerint ő maga javasolta a budapesti békecsúcsot. Mi a véleménye erről? 

– Hát ott a toronyban nagy baj van. Magyar Péter akkor kerül legközelebb Trump elnökhöz, hogyha a tévéhez közel húzza a hokedlit, és egy méteren belülről érzi a tévéképernyőn Trump elnököt.”


Az elképzelt Trump–Magyar Péter-csúcstalálkozó képe önmagában is elég abszurd: az egyik oldalon egy volt amerikai elnök, a másikon pedig egy olyan magyar ellenzéki politikus, aki jelenleg még arra is képtelen, hogy megnevezze, kik lesznek az egyéni parlamenti képviselő-jelöltjei a néhány hónap múlva esedékes választáson.

 

