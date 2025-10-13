Lázár János: Nemzeti összefogással megújul a gödöllői Grassalkovich-kastély

A miniszter úgy fogalmazott, nem túlzás azt állítani, hogy száz év óta ez a legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalás, amelyet magánvállalkozás vagy magánszemély tett, és ez méltó a legnagyobb magyar bankhoz és Magyarország legsikeresebb üzletemberéhez.

A kastély, amelyet 2021 óta a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyem (MATE) tart fenn és használ, valamint a MATE-alapítvány kuratóriuma működtet, szolgálja a magyar agrárium jövőjét, mintegy 10 ezer egyetemistát, valamint az ide látogató turistákat – mondta Lázár János.

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó együttműködési megállapodás aláírásán a kastély dísztermében, 2025. október 13-án. A felújítás során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszter a kastély építtetőjét méltatva azt mondta,

Grassalkovich Antal falusi koldusfiúként indulva Magyarország egyik leggazdagabb és legmeghatározóbb vezetője és politikusa lett, „akkor is lehetett már falusi fiúból bankelnök, pénzügyminiszter, vagy éppenséggel miniszterelnök”.

A szatmári béke megkötése után 40 évvel Grassalkovich Antalnak és néhány másik magyarnak sikerült visszavezetnie Magyarországot Európába, és sikeressé tennie az országot a megváltozott történelmi, gazdasági, politikai és közigazgatási viszonyok ellenére is – tette hozzá Lázár János.