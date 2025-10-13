Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

Lázár János

Lázár János: Nemzeti összefogással megújul a gödöllői Grassalkovich-kastély

44 perce
Olvasási idő: 6 perc
A magyar kormány és az OTP Bank 50–50 millió eurót, azaz 20–20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására – jelentette be az építési és közlekedési miniszter hétfőn. Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, a felújítás során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg.
Lázár JánosGödöllői KastélyGrassalkovich kastélyCsányi SándorOTP Bankfelújítás

A miniszter úgy fogalmazott, nem túlzás azt állítani, hogy száz év óta ez a legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalás, amelyet magánvállalkozás vagy magánszemély tett, és ez méltó a legnagyobb magyar bankhoz és Magyarország legsikeresebb üzletemberéhez.

A kastély, amelyet 2021 óta a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyem (MATE) tart fenn és használ, valamint a MATE-alapítvány kuratóriuma működtet, szolgálja a magyar agrárium jövőjét, mintegy 10 ezer egyetemistát, valamint az ide látogató turistákat – mondta Lázár János.

Gödöllő, 2025. október 13. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködési megállapodás aláírásán a gödöllői kastély dísztermében 2025. október 13-án. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására, amelynek során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó együttműködési megállapodás aláírásán a kastély dísztermében, 2025. október 13-án. A felújítás során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszter a kastély építtetőjét méltatva azt mondta, 

Grassalkovich Antal falusi koldusfiúként indulva Magyarország egyik leggazdagabb és legmeghatározóbb vezetője és politikusa lett, „akkor is lehetett már falusi fiúból bankelnök, pénzügyminiszter, vagy éppenséggel miniszterelnök”.

A szatmári béke megkötése után 40 évvel Grassalkovich Antalnak és néhány másik magyarnak sikerült visszavezetnie Magyarországot Európába, és sikeressé tennie az országot a megváltozott történelmi, gazdasági, politikai és közigazgatási viszonyok ellenére is – tette hozzá Lázár János.

Rendkívüli: Magyarország kormánya és az OTP Bank újjáépíti a gödöllői Grassalkovich-kastélyt

Csányi Sándor: A Grassalkovich-kastély Magyarország második leglátogatottabb kastélya 

Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a felújítás során megújul a kastély korábban már felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt 6000 négyzetméteres része, a kertje, a muzsikusszárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház.

A cél, hogy a felújítás után a kastély költséghatékonyan és önfenntartó módon működhessen, „a magyar szellemi, kulturális örökség megőrzésének fellegváraként” 

– hangsúlyozta.

Megköszönte a fenntartónak, hogy a szűkös pénzügyi helyzet mellett is meg tudta őrizni a kastély jelenlegi állapotát, így az épület a második leglátogatottabb kastély lett Magyarországon évi 350 ezer látogatóval.

Kiemelte:

egy nagyvállalatnak nemcsak a befektetők felé kell megfelelnie, hanem a társadalom megbecsülését is el kell nyernie.

A rendezvényen bejátszott kisfilmből kiderült, hogy bár az épület már számos rekonstrukción esett át, a felújításra váró területek a teljes komplexum 40 százalékát teszik ki.

A felújítás után látogathatóvá válik a kastélykápolna, a muzsikusszárnyban megújul a klasszicista fürdő, a narancsházban kiállítási teret és rendezvényhelyszínt hoznak létre, a márványistálló a már korábban felújított lovardát egészíti ki szintén rendezvényhelyszínként, a központi épületből induló pincealagútban a magyar borkészítés történetét bemutató eseményeket szerveznek majd, a sörházban történelmi sörözőt és éttermet nyitnak. Kialakítanak továbbá múzeumi könyvtárat és kutatószobákat, valamint megújul a teljes történelmi kert is.

 

