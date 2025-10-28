Lázár János Sárospatakon: A Fidesz a garancia a magyarok mindennapi biztonságára

A legújabb Lázárinfón Lázár János miniszter a magyar történelem háborús tapasztalataiból kiindulva arról beszélt, hogy a következő évek tétje a béke megőrzése, az ország függetlensége és a mindennapi biztonság. A kormány ehhez munkát, alacsony adókat, otthonteremtést, rezsivédelmet és kiszámítható nyugdíjakat ígér.

A Sárospatakon tartott Lázárinfóján Lázár János arról beszélt, hogy a 20. század súlyos magyar háborús tapasztalataiból fakadóan ma is a béke a legfőbb nemzeti érdek. Fotó: Facebook

Lázár János Sárospatakon: Béke, biztonság, függetlenség – erre kér felhatalmazást a kormány

Lázár János Sárospatakon emlékeztetett: a háborúk máig beépültek a magyar valóságba – nemcsak emlékezetként, hanem demográfiai és gazdasági következményként is. A második világháborúban elveszett életek, a hadiárvák generációja és a XX. századi veszteségek ma is meghatározzák a települések életét, a fiatalok elvándorlását és a helyi gazdaság erejét. Éppen ezért, mondta, a legfőbb nemzeti érdek a béke:

Magyarország nem engedheti, hogy bármilyen politika belesodródjon a háborúba.”

A miniszter szerint a kormány külpolitikai lépései – a pápai audienciától amerikai egyeztetésekig – mind a béketeremtést szolgálják. A béke mellett ugyanilyen fontos a mindennapi biztonság: a határvédelem és a migrációval szembeni kemény fellépés szerinte előfeltétele a társadalmi nyugalomnak és a kiszámítható hétköznapoknak. A harmadik sarokkő a függetlenség: a magyaroknak kell dönteniük saját sorsukról, akár keleti, akár nyugati nyomás nehezedik az országra.

A gazdasági pillérek között Lázár a munkát helyezte az első helyre. A kormányzat mérlege szerint 2010 óta jelentősen nőtt a foglalkoztatás, és a cél nem változik: mindenkinek legyen állása, a felemelkedés útja a munka világa. Ezzel összhangban az adópolitika a keresőket és a családokat segíti: az egykulcsos szja megőrzése mellett lépcsőzetesen bővítik a szülők szja-mentességét, a következő években a gyermeket vállalók számára teljes mentességet célozva. A miniszter szerint ez egyszerre demográfiai és tisztességes munkát ösztönző lépés.

Kiemelt eszköz az otthonteremtés: a 3 százalékos, hosszú futamidejű, akár 50 millió forintos támogatott hitel a fiatalok helyben maradását szolgálja a megyei jogú és nagyobb vidéki városokban is. Lázár úgy látja, ez a program tartósan fékezi az elvándorlást és kiszámíthatóbb életpályát kínál.