Lázár János

Lázár János Sárospatakon: A Fidesz a garancia a magyarok mindennapi biztonságára

1 órája
A Sárospatakon tartott Lázárinfóján Lázár János arról beszélt, hogy a XX. század súlyos magyar háborús tapasztalataiból fakadóan ma is a béke a legfőbb nemzeti érdek. Lázár János szerint a Fidesz „garancia a békére, a biztonságra és a függetlenségre”, miközben munkát, alacsony adókat, rezsivédelmet, otthonteremtést és kiszámítható nyugdíjakat ígér. A tárcavezető arról is beszélt a Lázárinfón, hogy reményei szerint 2030-ra minden gyereket vállaló nő egész életre szóló szja-mentességet kaphat már majd.
Lázár JánosbiztonságbékeSárospatak

A legújabb Lázárinfón Lázár János miniszter a magyar történelem háborús tapasztalataiból kiindulva arról beszélt, hogy a következő évek tétje a béke megőrzése, az ország függetlensége és a mindennapi biztonság. A kormány ehhez munkát, alacsony adókat, otthonteremtést, rezsivédelmet és kiszámítható nyugdíjakat ígér. 

Lázár János Sárospatakon: béke, biztonság, függetlenség - erre kér felhatalmazást a kormány.
A Sárospatakon tartott Lázárinfóján Lázár János arról beszélt, hogy a 20. század súlyos magyar háborús tapasztalataiból fakadóan ma is a béke a legfőbb nemzeti érdek.  Fotó: Facebook

Lázár János Sárospatakon: Béke, biztonság, függetlenség – erre kér felhatalmazást a kormány 

Lázár János Sárospatakon emlékeztetett: a háborúk máig beépültek a magyar valóságba – nemcsak emlékezetként, hanem demográfiai és gazdasági következményként is. A második világháborúban elveszett életek, a hadiárvák generációja és a XX. századi veszteségek ma is meghatározzák a települések életét, a fiatalok elvándorlását és a helyi gazdaság erejét. Éppen ezért, mondta, a legfőbb nemzeti érdek a béke: 

Magyarország nem engedheti, hogy bármilyen politika belesodródjon a háborúba.”

A miniszter szerint a kormány külpolitikai lépései – a pápai audienciától amerikai egyeztetésekig – mind a béketeremtést szolgálják. A béke mellett ugyanilyen fontos a mindennapi biztonság: a határvédelem és a migrációval szembeni kemény fellépés szerinte előfeltétele a társadalmi nyugalomnak és a kiszámítható hétköznapoknak. A harmadik sarokkő a függetlenség: a magyaroknak kell dönteniük saját sorsukról, akár keleti, akár nyugati nyomás nehezedik az országra.

A gazdasági pillérek között Lázár a munkát helyezte az első helyre. A kormányzat mérlege szerint 2010 óta jelentősen nőtt a foglalkoztatás, és a cél nem változik: mindenkinek legyen állása, a felemelkedés útja a munka világa. Ezzel összhangban az adópolitika a keresőket és a családokat segíti: az egykulcsos szja megőrzése mellett lépcsőzetesen bővítik a szülők szja-mentességét, a következő években a gyermeket vállalók számára teljes mentességet célozva. A miniszter szerint ez egyszerre demográfiai és tisztességes munkát ösztönző lépés.

Kiemelt eszköz az otthonteremtés: a 3 százalékos, hosszú futamidejű, akár 50 millió forintos támogatott hitel a fiatalok helyben maradását szolgálja a megyei jogú és nagyobb vidéki városokban is. Lázár úgy látja, ez a program tartósan fékezi az elvándorlást és kiszámíthatóbb életpályát kínál.

A rezsivédelem kapcsán konkrét árakkal érvelt a politikus: a lakossági energiaárak megfékezése szerinte a családi költségvetések legfontosabb védőhálója. Pragmatikus energiabeszállítói politika nélkül a számlák drasztikusan nőnének, ezért: 

Az ellátásbiztonságot és az alacsony árakat kell védeni”.

A nyugdíjaknál a vásárlóerő megőrzését nevezte alapelvnek: a 13. havi visszaállítása után a kormány célja egy 14. havi nyugdíj feltételeinek megteremtése. A magas infláció időszakában ez jelenti a tisztességes időskor garanciáját.

A kormány adópolitikáját dicsérve a tárcavezető azt mondta, hogy még a 2020-as években el kell törölni a gyerekeket vállaló nők személyi jövedelemadóját.

2030-ra oda kell eljutni, hogy Magyarországon, aki gyereket vállal, az egész életében nőként adómentes maradjon”

- mondta Lázár János.

Összegzésként Lázár a „három garanciát” emelte ki,a mit a Fidesz biztosít: a békére, biztonságra és a függetlenségre. Ehhez társul a munkaalapú gazdaság, a családokat célzó adópolitika, a 3 százalékos otthonteremtés, a rezsivédelem és a nyugdíjak értékének védelme.

A cél az, hogy aki ide születik, itt is boldoguljon”

– mondta Lázár János hozzátéve végül, hogy a sárospatakiak és a térség polgárai szerinte ezt a szövetséget erősíthetik meg majd a 2026-os választáson.

 

