Sárospatakon folytatódott a Lázárinfó

Bennünket csak a lanyhuló érdeklődés, vagy esetleg a hideg tarthatna vissza”

– jelezte Lázár János, majd hozzátette, hogy szerencsére egyelőre egyiktől sem kell tartani. Attól függetlenül, hogy Sárospatakon, amely egy 10 ezer fős kisváros, ahol a Fidesz elveszítette a választásokat. Ezért az új képviselőjelölttel Bánné Gál Boglárkával vágnak neki a munkának.

A miniszter a témák közül kiemelte, hogy mivel abban a választókerületben sokan nyugdíjasok, így valószínűleg arra lesznek kíváncsiak, hogy mi lesz a nyugdíjakkal. De beszélni kell arról is, hogy ha a Tisza Párt lehetőséget kapna, akkor megadóztatná a nyugdíjakat, illetve nehéz idők jönnének a nyugdíjasokra.

Itt követheti élőben, vagy nézheti vissza a sárospataki Lázárinfót.