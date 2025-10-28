Sárospatakon folytatódott a Lázárinfó

Hírlevél

A nap folyamán Sárospatakra érkezett a Lázár János építési és közlekedési miniszter által tartott Lázárinfó.
Sárospatak

Lázás János úton Sárospatak felé egy rövid helyzetelemzést adott a várható témákról, és arról, hogy a jelenlegi ellenzék önálló gondolatok híján a kormány jól működő programjait igyekszik lemásolni.

Lázár János Lázárinfója Sárospatakon
Lázár János Lázárinfója Sárospatakon Forrás: Lázár János Facebook-oldala

Magyar Péternek még országjáráshoz szükséges állomásokat sem sikerült találni. Csak az Orbán Viktor által meghirdetett Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának városaiban jelenik meg. Ez azonban a Lázárinfót nem érinti.

Kifogytak az ötletekből a Tiszánál, Magyar Péter lohol Orbán Viktor után

Bennünket csak a lanyhuló érdeklődés, vagy esetleg a hideg tarthatna vissza”

 – jelezte Lázár János, majd hozzátette, hogy szerencsére egyelőre egyiktől sem kell tartani. Attól függetlenül, hogy Sárospatakon, amely egy 10 ezer fős kisváros, ahol a Fidesz elveszítette a választásokat. Ezért az új képviselőjelölttel Bánné Gál Boglárkával vágnak neki a munkának.

A miniszter a témák közül kiemelte, hogy mivel abban a választókerületben sokan nyugdíjasok, így valószínűleg arra lesznek kíváncsiak, hogy mi lesz a nyugdíjakkal. De beszélni kell arról is, hogy ha a Tisza Párt lehetőséget kapna, akkor megadóztatná a nyugdíjakat, illetve nehéz idők jönnének a nyugdíjasokra.

 

Itt követheti élőben, vagy nézheti vissza a sárospataki Lázárinfót.

