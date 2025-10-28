Sárospatakon folytatódott a Lázárinfó

Lázás János úton Sárospatak felé egy rövid helyzetelemzést adott a várható témákról, és arról, hogy a jelenlegi ellenzék önálló gondolatok híján a kormány jól működő programjait igyekszik lemásolni.
Magyar Péternek még országjáráshoz szükséges állomásokat sem sikerült találni. Csak az Orbán Viktor által meghirdetett Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának városaiban jelenik meg. Ez azonban a Lázárinfót nem érinti.
Bennünket csak a lanyhuló érdeklődés, vagy esetleg a hideg tarthatna vissza”
– jelezte Lázár János, majd hozzátette, hogy szerencsére egyelőre egyiktől sem kell tartani. Attól függetlenül, hogy Sárospatakon, amely egy 10 ezer fős kisváros, ahol a Fidesz elveszítette a választásokat. Ezért az új képviselőjelölttel Bánné Gál Boglárkával vágnak neki a munkának.
A miniszter a témák közül kiemelte, hogy mivel abban a választókerületben sokan nyugdíjasok, így valószínűleg arra lesznek kíváncsiak, hogy mi lesz a nyugdíjakkal. De beszélni kell arról is, hogy ha a Tisza Párt lehetőséget kapna, akkor megadóztatná a nyugdíjakat, illetve nehéz idők jönnének a nyugdíjasokra.
