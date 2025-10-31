Megrendítő sorok Lázár Jánostól – így emlékezett meg Tisza Istvánról!

Hírlevél

Tisza István halálát követő világégés csaknem egy évszázadra megpecsételte hazánk sorsát – nemzetünk elvesztette vezető szerepét a régióban – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-bejegyzésében.
Lázár JánosTisza IstvánMagyarország

Tisza István halálával nem csak egy erős miniszterelnököt veszített el Magyarország – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-bejegyzésében.

Lázár János Tisza István sírhelyénél. (FORRÁS: FACEBOOK)
Lázár János Tisza István sírhelyénél (FORRÁS: FACEBOOK)

A miniszter hozzátette:

Az azt követő világégés csaknem egy évszázadra megpecsételte hazánk sorsát – nemzetünk elvesztette vezető szerepét a régióban. Több mint száz évvel később azonban itt állunk, magyarok maradtunk, építjük hazánkat, és jó úton haladunk, hogy Magyarország ismét méltó lehessen egykori erejéhez

– zárta a bejegyzését Lázár János az egykori miniszterelnökre megemlékezve.

