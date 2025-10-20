Lázár János szerint a Tisza Párt „a furcsa emberek gyűjtőtégelye”, ahol mindenféle irányból sodródnak össze a szereplők, ilyen például Ruszin-Szendi Romulusz.

Lázár János: Kaotikus, ami a Tisza Párt körül zajlik

Fotó: Szabó Gábor/Origo

„Ő jól leírja ezt az egész Tisza-párti jelenséget, ilyen emberek vannak ott” – fogalmazott Lázár János, hozzátéve, hogy „mi sem vagyunk piskóták, de ami ott van, az már a zavarosság határát súrolja”. A miniszter szerint a mozgalom körül „összehordta a szél, amit összehordott”.

Lázár a videóban kitért arra is, hogy a volt vezérkari főnök viselkedése szerinte egyre aggasztóbb.

Azt látom, hogy bekattant, szerintem már bolond volt, mikor kinevezték, de most teljesen elment az esze

– mondta.

A politikus hangsúlyozta, hogy ő maga fegyver vagy testőr nélkül érkezett a lakossági fórumra, mert „nagy baj lenne, ha egy magyar politikus nem merne kiállni a választópolgártársai elé”. Lázár János szerint „ha nem tudnánk egymással szót érteni, akkor vége lenne a világnak”.