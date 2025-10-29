Lázár János: A Tisza azért támogatja a sorkatonaságot, mert háborúzni akar

Lázár János egy videós Facebook-bejegyzésében arról beszélt, hogy a sorkatonaság Tisza Párt által szorgalmazott visszaállítása veszélyes irány lenne. A miniszter szerint az ilyen javaslatok a háborús gondolkodást erősítik.

Lázár János bírálta a Tisza Pártot, amiért a sorkatonaság visszaállítását tervezik Kép forrása: Facebook/Lázár János)

Lázár János a Tisza terveiről: Akik visszaállítanák a sorkatonaságot, háborút akarnak

A miniszter emlékeztetett: Európa több országában, köztük Németországban, Svédországban, Horvátországban és Szerbiában ismét napirendre került a kötelező szolgálat kérdése, de éppen ezért fontos világosan elhatárolódni ettől a logikától.

Akik visszaállítják a sorkatonaságot, háborút akarnak”

– fogalmazott Lázár, aki szerint a Tisza Párt „félbolond” szereplői fórumokon már be is jelentették a sorkatonaság visszaállítását.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarországnak nem tömegmozgósításra, hanem modern, ütőképes és technikailag felszerelt hadseregre van szüksége. A kötelező sorozás nem növeli a nemzet biztonságát, hanem épp ellenkezőleg: elbizonytalanít és konfliktusokra ösztönöz. Lázár világossá tette, hogy a Fidesz álláspontja szerint béke kell, a fiatalok katonai bevetéséből idegen háborúkban nincs szabadulás.

Ha Fidesz lesz, béke lesz, és nem lesz sorkatonaság, és nem küldünk fiatalt Ukrajnába és idegen háborúba. Amit a Tisza akar, hogy sorkatonaság legyen, az életveszélyes. Mert Magyarországnak békére van szüksége, egy kicsi, ütőképes, erős hadseregre, jól fölszerelve technikával. De a sorkatonaságot nem szabad visszaállítani. Akik visszaállítják a sorkatonaságot, háborút akarnak”

– jelentette ki Lázár János.