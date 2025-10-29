Hírlevél

Rendkívüli!

Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

Lázár János

Lázár János váratlan levelet kapott Orbán Viktortól

Orbán Viktortól kapott levelet Lázár János. Magyarország építési és közlekedési minisztere arra kérte a követőit, hogy vegyék komolyan a nemzeti konzultációt, és az adóemelés, az energiaár növekedése elleni tiltakozásképp töltsék ki a kérdőívet.
Én már nemet mondtam az adóemelésre! Töltse ki ön is a nemzeti konzultációt, mert minden vélemény számít – írja Facebook-bejegyzésében Lázár János.

Lázár János, nemzeti konzultáció, Orbán Viktor
Fotó:  MTI/Soós Lajos 

Magyarország építési és közlekedési minisztere elárulta: Orbán Viktortól kapott levelet. Arra kérte a követőit, hogy vegyék komolyan a nemzeti konzultációt, és az adóemelés, az energiaár növekedése elleni tiltakozásképp töltsék ki a kérdőívet.

Mint ismert javában tart a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, a következő napokban mindenki postaládájába eljutnak a kérdések, amelyekre válaszolva a magyarok véleményt mondhatnak az adórendszerről, valamint hazánk energiaszuverenitásáról. Várható továbbá, hogy hamarosan elindul az online kitöltés lehetősége is. 

A kormány álláspontja a konzultáció mindkét témájában egyértelmű: meg kell őrizni a jelenlegi adórendszert, valamint biztosítani kell Magyarország energiaszuverenitását. 

Brüsszelből folyamatos támadások érik hazánkat, hogy mindkét ügyben adja fel az eddigi álláspontját. Ha az emberek kiállnak azonban a magyar érdekek mellett, akkor a kormány erősebben tudja azokat képviselni az uniós vitákban.

A nemzeti konzultáció kérdései egyébként a következők:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4.  Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

 

