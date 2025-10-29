Lázár János váratlan levelet kapott Orbán Viktortól

Én már nemet mondtam az adóemelésre! Töltse ki ön is a nemzeti konzultációt, mert minden vélemény számít – írja Facebook-bejegyzésében Lázár János.

Fotó: MTI/Soós Lajos

Magyarország építési és közlekedési minisztere elárulta: Orbán Viktortól kapott levelet. Arra kérte a követőit, hogy vegyék komolyan a nemzeti konzultációt, és az adóemelés, az energiaár növekedése elleni tiltakozásképp töltsék ki a kérdőívet.

Mint ismert javában tart a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, a következő napokban mindenki postaládájába eljutnak a kérdések, amelyekre válaszolva a magyarok véleményt mondhatnak az adórendszerről, valamint hazánk energiaszuverenitásáról. Várható továbbá, hogy hamarosan elindul az online kitöltés lehetősége is.

A kormány álláspontja a konzultáció mindkét témájában egyértelmű: meg kell őrizni a jelenlegi adórendszert, valamint biztosítani kell Magyarország energiaszuverenitását.

Brüsszelből folyamatos támadások érik hazánkat, hogy mindkét ügyben adja fel az eddigi álláspontját. Ha az emberek kiállnak azonban a magyar érdekek mellett, akkor a kormány erősebben tudja azokat képviselni az uniós vitákban.

A nemzeti konzultáció kérdései egyébként a következők: