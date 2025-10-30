A Viharsarokban folytatódik ma a Lázárinfó

Hírlevél

Békéscsabára érkezik csütörtök délután Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol Lázárinfó lakossági fórumot tart.
Lázár János csütörtökön Békéscsabán vár minden érdeklődőt a Lázárinfóra. Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán azt írta, hogy a lakossági fórum ma 16:00 órakor kezdődik Békéscsabán.

Lázár János utcafóruma Békéscsabára érkezik
Lázár János közösségi fóruma Békéscsabára érkezik. (forrás: Facebook/Lázár János)

A videóban felidézték a korábban Sárospatakon elhangzottakat is, miszerint:

Minket azzal szoktak vádolni a komcsik és a libsik, hogy mi egyházpárti politikát csinálunk. Orbán Viktor is a Pápához jár, és a Vatikánban jár. Nagyon erős a történelmi egyházak szerepe a mi politikánkban. Ez igaz.”

 

