A Viharsarokban folytatódik ma a Lázárinfó

Békéscsabára érkezik csütörtök délután Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol Lázárinfó lakossági fórumot tart.
Lázár János csütörtökön Békéscsabán vár minden érdeklődőt a Lázárinfóra. Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán azt írta, hogy a lakossági fórum ma 16:00 órakor kezdődik Békéscsabán.
A videóban felidézték a korábban Sárospatakon elhangzottakat is, miszerint:
Minket azzal szoktak vádolni a komcsik és a libsik, hogy mi egyházpárti politikát csinálunk. Orbán Viktor is a Pápához jár, és a Vatikánban jár. Nagyon erős a történelmi egyházak szerepe a mi politikánkban. Ez igaz.”
