Fehér Attila

Lebukott az álszakértő, aki öt perc hírnévre vágyott a Semjén Zsolt elleni lejáratókampányban

1 órája
Egy nyíregyházi ingatlanügynök és volt újságíró, Fehér Attila áll a Testbeszéd nevű YouTube-csatorna mögött, amely áltudományos elemzésekkel próbálja lejáratni kormánypárti politikusokat. Fehér szakértőnek adja ki magát, Semjén Zsolt országgyűlési felszólalását is elemezte – miközben nincs pszichológiai végzettsége, vagyis szakmailag hiteltelen.
Fehér AttilaálhírbotránySemjén Zsoltcsatornatestbeszédálhír

Fehér Attila kommunikációs és testbeszédszakértőként hirdeti magát, valójában azonban nincs pszichológiai végzettsége, így szakmai jogosultsága sincs a viselkedéselemzésre. A Fehér Attila által működtetett, Testbeszéd nevű YouTube-csatorna tudományosnak tűnő, de valójában manipulációs célú tartalmakat gyárt. Az általa készített videók a kormánypárti politikusok, köztük Semjén Zsolt nonverbális kommunikációját próbálják hitelteleníteni – írja a Magyar Nemzet.

Fehér Attila Forrás: linkedIn
Fehér Attila (Forrás: linkedIn)

A csatorna leírása szerint „szórakoztató és véleményközlő célt szolgál”, ám a videók komoly szakértői elemzés látszatát keltik. Fehér saját weboldalán már egyértelműen szakértőként pozicionálja magát, miközben videói nélkülözik a pszichológiai, viselkedéstudományi és tudományos alapokat.

Tudománytalan és etikátlan módszerek

A Fehér Attila által meggyártott testbeszéd-videók diagnosztikus állításokat tesznek pszichés folyamatokról, amit csak szakirányú végzettséggel rendelkező pszichológus tehetne meg. Ilyen kijelentés például az, hogy „ez a billegés nem a magabiztosság jele, hanem önnyugtató mozgás, ami extrém stresszre utal.” Az ilyen mondatok diagnosztikus értelmezések, amelyek messze meghaladják a kommunikáció szakos végzettséggel rendelkező személyek kompetenciáját.

A Fehér Attila áltudományos elemzései nemcsak a tudományos hitelesség hiányát mutatják, hanem etikai problémákat is felvetnek. A nyilvános, pszichológiai jellegű értelmezések sértik az alapvető szakmai normákat, különösen, ha azok politikai célokat szolgálnak.

Politikai célú lejáratás

Fehér Attila videói a Semjén Zsolt elleni lejáratókampány részeiként váltak ismertté. A Testbeszéd csatorna a lejáratókampány egyik eszköze lett, amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban úgy jellemzett: az álhírbotrányt végrehajtó hálózat része, amely 

emberek százezreit tévesztette meg azzal, hogy hamis látszatot tartott fenn a konfliktus érdekében.

A videókban Fehér az átláthatóság elől bujkálva, név nélkül értelmez politikusokat, miközben a szakértői szerep hitelét használja a manipulációhoz. Ezzel nemcsak a tudományt, hanem a közvélemény bizalmát is aláássa.

Határt lépett át az álszakértő

A szakértők szerint Fehér Attila túllépte a kompetenciahatárokat, amikor pszichológiai állapotokat próbált megállapítani puszta viselkedésmegfigyelésből – írja a lap. 

Ez nem leíró, hanem diagnosztikus értelmezés, amelyre kizárólag képzett pszichológus jogosult.

Tehát, az általa kínált szolgáltatás tudományos alap nélküli, és elsősorban politikai célokat szolgál. A videók nem a tájékoztatást, hanem a manipulációt segítik elő.


 

 

