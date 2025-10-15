Lebukott az álszakértő, aki öt perc hírnévre vágyott a Semjén Zsolt elleni lejáratókampányban

Fehér Attila kommunikációs és testbeszédszakértőként hirdeti magát, valójában azonban nincs pszichológiai végzettsége, így szakmai jogosultsága sincs a viselkedéselemzésre. A Fehér Attila által működtetett, Testbeszéd nevű YouTube-csatorna tudományosnak tűnő, de valójában manipulációs célú tartalmakat gyárt. Az általa készített videók a kormánypárti politikusok, köztük Semjén Zsolt nonverbális kommunikációját próbálják hitelteleníteni – írja a Magyar Nemzet.

Fehér Attila (Forrás: linkedIn)

A csatorna leírása szerint „szórakoztató és véleményközlő célt szolgál”, ám a videók komoly szakértői elemzés látszatát keltik. Fehér saját weboldalán már egyértelműen szakértőként pozicionálja magát, miközben videói nélkülözik a pszichológiai, viselkedéstudományi és tudományos alapokat.

Tudománytalan és etikátlan módszerek

A Fehér Attila által meggyártott testbeszéd-videók diagnosztikus állításokat tesznek pszichés folyamatokról, amit csak szakirányú végzettséggel rendelkező pszichológus tehetne meg. Ilyen kijelentés például az, hogy „ez a billegés nem a magabiztosság jele, hanem önnyugtató mozgás, ami extrém stresszre utal.” Az ilyen mondatok diagnosztikus értelmezések, amelyek messze meghaladják a kommunikáció szakos végzettséggel rendelkező személyek kompetenciáját.

A Fehér Attila áltudományos elemzései nemcsak a tudományos hitelesség hiányát mutatják, hanem etikai problémákat is felvetnek. A nyilvános, pszichológiai jellegű értelmezések sértik az alapvető szakmai normákat, különösen, ha azok politikai célokat szolgálnak.

Politikai célú lejáratás

Fehér Attila videói a Semjén Zsolt elleni lejáratókampány részeiként váltak ismertté. A Testbeszéd csatorna a lejáratókampány egyik eszköze lett, amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban úgy jellemzett: az álhírbotrányt végrehajtó hálózat része, amely

emberek százezreit tévesztette meg azzal, hogy hamis látszatot tartott fenn a konfliktus érdekében.

A videókban Fehér az átláthatóság elől bujkálva, név nélkül értelmez politikusokat, miközben a szakértői szerep hitelét használja a manipulációhoz. Ezzel nemcsak a tudományt, hanem a közvélemény bizalmát is aláássa.