Magyarország katonai nagyhatalomként lép fel a Baltikumban

A tárcavezető elmondta: Magyarország vezető nemzetként négy hónapig, azaz december 1-ig látja el Lettország, Litvánia és Észtország légterének védelmét, a spanyol és az olasz légierő közreműködésével, NATO-parancsnokság alatt. A Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegysége Tősér Péter alezredes vezetésével mintegy 80 katonával és négy JAS-39 Gripen vadászgéppel a litvániai Siauliai katonai repülőtéren állomásozik – derül ki a Honvédelmi Minisztérium (HM) tájékoztatásából.

Fotó: Honvédelmi Minisztérium

Mint írják, az éles riasztásokat a NATO németországi Uedem városában működő légi műveleti központja rendeli el, jellemzően azért, mert olyan, nemzetközi légtérben közlekedő repülőgépeket észlel, amelyek nem tartják be a légiközlekedési szabályokat, azaz nem rendelkeznek repülési tervvel, nem tartják a rádiókapcsolatot a légiforgalmi irányítással, vagy nem használnak válaszjeladót.

A honvédelmi miniszter kiemelte:

A magyar kontingens a készenléti feladatok ellátása mellett több nemzetközi gyakorlaton is részt vett.

Észtországban a 12 nemzet részvételével folyó Furious Wolf kiképzési eseményen például földi csapatok közvetlen légi támogatását gyakorolta, emellett dinamikus célkezelési és vízi túlélőkiképzést is végrehajtott. A spanyol, olasz, francia és amerikai légierővel közösen tartott repülések harcászati, navigációs, díszelgő és demonstrációs feladatokat tartalmaztak, amelyek elősegítették a szakmai fejlődést, az interoperabilitás fejlesztését és a képességek bemutatását, egyben erősítették a helyi lakosság biztonságérzetét is.

Hozzátette:

Észtország, Lettország és Litvánia 2004-es NATO csatlakozása óta, a kollektív védelem jegyében, a szövetséges országok garantálják a három balti ország légterének biztonságát négyhónapos váltásokban.

A mostani magyar kontingens a NATO balti légtérrendészeti szolgálatának (BAP) 69. váltásaként teljesíti feladatait. Magyarország 2015, 2019 és 2022 után, immár negyedik alkalommal vesz részt a küldetésben, mind a négy alkalommal vezető nemzetként.

Képességeink lehetővé teszik továbbá, hogy a balti szerepvállalásunkkal egyidejűleg folyamatosan biztosítsuk Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légterének védelmét is. A Magyar Honvédség légiereje felkészült a magyar emberek biztonságának garantálására.

A szolgálat július 31-én Litvániában tartott átadás-átvételi ünnepségén részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki bejelentette, hogy

Magyarország beadta jelentkezését egy újabb balti légtérrendészeti rotáció vezetésére 2028-ra.

A magyar katonák állomáshelyén, a litvániai Siauliai repülőbázison az utóbbi hetekben több más magas rangú vendég is járt, köztük Litvánia védelmi minisztere, Kanada litvániai nagykövete, Vargha Tamás, a honvédelmi miniszter helyettese, dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint a Balti Közgyűlés Biztonsági Bizottságának tagjai.