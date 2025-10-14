Hírlevél

USAID

Leleplezte az Európai Bizottság új zsoldosait a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Az utóbbi években a szervezett bűnözés és korrupcióval foglalkozó politikai nyomásgyakorló szervet (OCCRP) a nemzetközi politikai küzdelmek egyik fontos eszközévé vált azáltal, hogy 75 különböző oknyomozó portálból, ügynökségből álló globális hálózattá formálódott – derül ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal legfrissebb jelentéséből.
USAIDSzuverenitásvédelmi HivatalOCCRPDirekt36Európai Bizottság

A Drew Sullivan vezette szervezet finanszírozásában a közelmúltig a USAID, valamint a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, a Nemzeti Demokrácia Alapítvány (NED) és a Rockefeller Brothers Fund játszott döntő szerepet, az Európai Bizottság azonban a USAID források elapadásával a saját kezébe vette a szervezet támogatását.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke (Kép forrása: Facebook/Lanczi Tamas)

Az SZH megállapítja, hogy Magyarország a hálózat egyik kiemelt célpontja. A szervezet magyar partnerei – az Átlátszó és a Direkt36 – szervesen illeszkednek az OCCRP működésébe. Mindkét portál rendszeres résztvevője a nemzetközi projekteknek. A megszerzett információkat a magyar kormány hiteltelenítésére használják fel. 

A szervezet és a hozzá kapcsolódó médiapartnerek rendszeresen járulnak hozzá azokhoz a jogállamisági jelentésekhez és médiakampányokhoz, amelyek negatív képet festenek hazánkról.

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök 2025 elején leállította az amerikai külügyi forrásokat a szervezet számára, az így kieső pénzeket az Európai Bizottság pótolta. 

A teljes jelentés itt érhető el.

 

