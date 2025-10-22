Lesz jövőre Sziget? Mutatjuk, mi a feltétele!

Hírlevél

A főváros Tulajdonosi Bizottságában szerdán a legnagyobb magyar zenei fesztivál sorsa került napirendre, de a Fidesz szerint nem engedhető meg, hogy a csődközelben lévő Budapest garanciák nélkül mondjon le 200 millió forintról. Szentkirályi Alexandra szerint a támogatás feltétele, hogy biztos legyen: 2026-ban is megrendezik a Sziget Fesztivált.
Sziget FesztiválSzentkirályi AlexandraBudapestgaranciaturizmus

A Sziget Fesztivál továbbra is Budapest és a hazai turizmus egyik legfontosabb rendezvénye, ezért a támogatás elvi szinten nem kérdés – közölte Szentkirályi Alexandra a Főváros Tulajdonosi Bizottságának ülését követően. Ugyanakkor hangsúlyozta:

Sziget
Szentkirályi Alexandra szerint csak úgy rendezhető Sziget Fesztivál, ha nem veszélyeztet a főváros pénzügyi stabilitását
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Támogatjuk, hogy megmaradjon, de nem azon az áron, hogy a csődben lévő főváros lemondjon 200 millió forintról, anélkül, hogy biztosan tudnánk, 2026-ban is lesz-e Sziget Fesztivál.”

Budapest pénzügyi helyzete nem lehet a fesztivál tétje

Álláspontjuk tehát nem a fesztivál ellen szól, hanem a felelős gazdálkodás mellett tesz hitet, mivel nem lehet biztos alapok és garancia nélkül közpénzt áldozni egy olyan eseményre, amelyről még az sem bizonyos, hogy 2026-ban valóban megrendezik.

 

 

