Lesz jövőre Sziget? Mutatjuk, mi a feltétele!

A főváros Tulajdonosi Bizottságában szerdán a legnagyobb magyar zenei fesztivál sorsa került napirendre, de a Fidesz szerint nem engedhető meg, hogy a csődközelben lévő Budapest garanciák nélkül mondjon le 200 millió forintról. Szentkirályi Alexandra szerint a támogatás feltétele, hogy biztos legyen: 2026-ban is megrendezik a Sziget Fesztivált.
A Sziget Fesztivál továbbra is Budapest és a hazai turizmus egyik legfontosabb rendezvénye, ezért a támogatás elvi szinten nem kérdés – közölte Szentkirályi Alexandra a Főváros Tulajdonosi Bizottságának ülését követően. Ugyanakkor hangsúlyozta:
Támogatjuk, hogy megmaradjon, de nem azon az áron, hogy a csődben lévő főváros lemondjon 200 millió forintról, anélkül, hogy biztosan tudnánk, 2026-ban is lesz-e Sziget Fesztivál.”
Budapest pénzügyi helyzete nem lehet a fesztivál tétje
Álláspontjuk tehát nem a fesztivál ellen szól, hanem a felelős gazdálkodás mellett tesz hitet, mivel nem lehet biztos alapok és garancia nélkül közpénzt áldozni egy olyan eseményre, amelyről még az sem bizonyos, hogy 2026-ban valóban megrendezik.
