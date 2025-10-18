Budapesti békecsúcs: itt vannak a várható lezárások a Trump–Putyin találkozó miatt!

Budapesti békecsúcs: a két világhírű vezető történelmi találkozója komoly előkészületeket igényel. A rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek koordináltan dolgoznak a város biztonságán. Budapest utcái szinte teljesen átalakulnak a csúcstalálkozó idejére, lezárásokra kell készülni az egész város területén, hogy garantálják a zavartalan rendezvényt - írja az Index.hu.

Budapesti békecsúcs: a Trump–Putyin csúcstalálkozó - itt a lezárások teljes listája!

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Előkészületek és biztonsági intézkedések

A csúcstalálkozó előkészületei már a jövő héten megkezdődnek. Hajós István biztonsági szakértő szerint vadászgépeket, zavaróberendezéseket és kiberbiztonsági rendszereket is bevetnek. A Fehér Ház tájékoztatása szerint a találkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján.

Miért Budapest?

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarország egyedülálló módon nyitott a párbeszédre, ezért a főváros alkalmas helyszín a béketárgyalásokra. A bejelentés óta megy a találgatás, pedig a válasz egyszerű:

Mi maradtunk egyedül Európában a béke útján.

- írta. Azt is hozzátette

Úgy nehéz meggyőzni bárkit, ha nem állunk szóba vele.

A budapesti lezárások teljes listája

Utcák és közlekedési útvonalak, ahol megállni tilos:

Teréz körút mindkét oldalán az Oktogon és a Nyugati tér között

Szent István körút mindkét oldalán a Nyugati tértől a Honvéd utcáig

Szent István körút mindkét oldalán a Honvéd utcától 50 méter hosszan a Margit híd felé

V. kerület: Honvéd utca egyik oldalán a Markó utca és a Szent István körút között

M3-as autópálya ki- és bevezető szakaszán: Szilas pihenőhely melletti parkolók

M3-as kivezető szakaszának szervizútján: Wesselényi utca és a Szentmihályi út között

M3-as bevezető szakaszának szervizútján: Széchenyi úttól a Rákospalotai körvasút sorig

Szőnyi út: BVSC-pálya és a Mexikói út között található parkolók

Mexikói úti P+R parkoló felüljáró melletti útszakasz mindkét oldalán

Kacsóh Pongrác úti felüljáró alatt

Kacsóh Pongrác út szervizútján: Hermina út és Borostyán utca között mindkét oldalon

Széchenyi fürdő kiszolgálóútja mindkét oldalon, Kós Károly sétánytól 50 méteres szakaszokon

Paál László sétány: Kós Károly sétány felőli félkörív mindkét oldalán

Városligeti körút: Kós Károly sétánytól 50 méteres szakaszon mindkét oldalon

Hősök tere, Dózsa György út: Lendvay utca és Délibáb utca között

Andrássy út és szervizút

Kodály körönd teljes területe

Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán: Markó utca és Paulay Ede utca között

József Attila utca: Bajcsy-Zsilinszky úttól 50 méter hosszúságban

Alkotmány és Szalay utca mindkét oldala

Zoltán utca: Nádor utca és Szabadság tér között

Báthory utca mindkét oldalán: Vértanúk tere és Batthyány-örökmécses között

Nádor utca: Vértanúk terétől a Széchenyi utcáig

Pesti alsó rakpart: Markó utca és Margit híd között

Bihari János utca mindkét oldalán: Alkotmány utcától a Markó utcáig

Vadász utca mindkét oldalán: Kálmán Imre utca és Alkotmány utca között

Kozma Ferenc utca mindkét oldalán: Báthory utcától az Alkotmány utcáig

Falk Miksa utca mindkét oldalán: Markó utca és Kossuth Lajos tér között

Balassi Bálint utca mindkét oldalán: Markó utcától Kossuth Lajos térig

Széchenyi rakpart: Markó utca és Kossuth Lajos tér között

Markó utca: Honvéd utcától Széchenyi rakpartig

Akadémia utca: Garibaldi utca és Kossuth Lajos tér között

Garibaldi utca: Akadémia utcától Nádor utcáig

Vértanúk tere körben

Vécsey és Aulich utcában

Batthyány-örökmécses körül

Kálmán Imre utca: Hold utca és Kozma Ferenc utca között

Erzsébet tér: Bécsi utcától Deák Ferenc térig

Miatyánk utca

Szakaszos és időszakos lezárások:

Liszt Ferenc repülőtér E portája–4-es főút–M0-s autóút–M3-as bevezető–Kacsóh Pongrác úti felüljáró–Kós Károly sétány–Hősök tere–Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca–útvonal és a keresztező utak

Markó utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Báthory utca–Hold utca–Hercegprímás utca–Arany János utca–Nádor utca–Garibaldi utca–pesti alsó rakpart által határolt terület

Rendkívüli intézkedések: