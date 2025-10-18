Hírlevél

Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

budapesti békecsúcs

Budapesti békecsúcs: itt vannak a várható lezárások a Trump–Putyin találkozó miatt!

2 órája
Olvasási idő: 9 perc
Budapest példa nélküli biztonsági intézkedésekre készül a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közeli csúcstalálkozóra. A városban a látogatás idején több ponton lezárások és forgalomkorlátozások várhatók, hogy a nemzetközi egységek zavartalanul biztosíthassák a találkozót.
budapesti békecsúcslezárásTrumpPutyin

Budapesti békecsúcs: a két világhírű vezető történelmi találkozója komoly előkészületeket igényel. A rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek koordináltan dolgoznak a város biztonságán. Budapest utcái szinte teljesen átalakulnak a csúcstalálkozó idejére, lezárásokra kell készülni az egész város területén, hogy garantálják a zavartalan rendezvényt - írja az Index.hu.

lezárások, Trump Putyin találkozó Magyarországon - (FILES) US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin on the tarmac after they arrived at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. US President Donald Trump said he and Russian leader Vladimir Putin had made 'great progress' in a telephone call October 16, 2025, and had agreed to meet in Budapest at an unconfirmed date. The meeting in the Hungarian capital would be "to see if we can bring this 'inglorious' War, between Russia and Ukraine, to an end," Trump wrote on social media, a day before his talks in Washington with Ukraine's Volodymyr Zelensky. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Budapesti békecsúcs: a Trump–Putyin csúcstalálkozó - itt a lezárások teljes listája!
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Előkészületek és biztonsági intézkedések

A csúcstalálkozó előkészületei már a jövő héten megkezdődnek. Hajós István biztonsági szakértő szerint vadászgépeket, zavaróberendezéseket és kiberbiztonsági rendszereket is bevetnek. A Fehér Ház tájékoztatása szerint a találkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján.

Miért Budapest?

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarország egyedülálló módon nyitott a párbeszédre, ezért a főváros alkalmas helyszín a béketárgyalásokra. A bejelentés óta megy a találgatás, pedig a válasz egyszerű:

Mi maradtunk egyedül Európában a béke útján. 

- írta. Azt is hozzátette

Úgy nehéz meggyőzni bárkit, ha nem állunk szóba vele.

A budapesti lezárások teljes listája

Utcák és közlekedési útvonalak, ahol megállni tilos:

  • Teréz körút mindkét oldalán az Oktogon és a Nyugati tér között
  • Szent István körút mindkét oldalán a Nyugati tértől a Honvéd utcáig
  • Szent István körút mindkét oldalán a Honvéd utcától 50 méter hosszan a Margit híd felé
  • V. kerület: Honvéd utca egyik oldalán a Markó utca és a Szent István körút között
  • M3-as autópálya ki- és bevezető szakaszán: Szilas pihenőhely melletti parkolók
  • M3-as kivezető szakaszának szervizútján: Wesselényi utca és a Szentmihályi út között
  • M3-as bevezető szakaszának szervizútján: Széchenyi úttól a Rákospalotai körvasút sorig
  • Szőnyi út: BVSC-pálya és a Mexikói út között található parkolók
  • Mexikói úti P+R parkoló felüljáró melletti útszakasz mindkét oldalán
  • Kacsóh Pongrác úti felüljáró alatt
  • Kacsóh Pongrác út szervizútján: Hermina út és Borostyán utca között mindkét oldalon
  • Széchenyi fürdő kiszolgálóútja mindkét oldalon, Kós Károly sétánytól 50 méteres szakaszokon
  • Paál László sétány: Kós Károly sétány felőli félkörív mindkét oldalán
  • Városligeti körút: Kós Károly sétánytól 50 méteres szakaszon mindkét oldalon
  • Hősök tere, Dózsa György út: Lendvay utca és Délibáb utca között
  • Andrássy út és szervizút
  • Kodály körönd teljes területe
  • Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán: Markó utca és Paulay Ede utca között
  • József Attila utca: Bajcsy-Zsilinszky úttól 50 méter hosszúságban
  • Alkotmány és Szalay utca mindkét oldala
  • Zoltán utca: Nádor utca és Szabadság tér között
  • Báthory utca mindkét oldalán: Vértanúk tere és Batthyány-örökmécses között
  • Nádor utca: Vértanúk terétől a Széchenyi utcáig
  • Pesti alsó rakpart: Markó utca és Margit híd között
  • Bihari János utca mindkét oldalán: Alkotmány utcától a Markó utcáig
  • Vadász utca mindkét oldalán: Kálmán Imre utca és Alkotmány utca között
  • Kozma Ferenc utca mindkét oldalán: Báthory utcától az Alkotmány utcáig
  • Falk Miksa utca mindkét oldalán: Markó utca és Kossuth Lajos tér között
  • Balassi Bálint utca mindkét oldalán: Markó utcától Kossuth Lajos térig
  • Széchenyi rakpart: Markó utca és Kossuth Lajos tér között
  • Markó utca: Honvéd utcától Széchenyi rakpartig
  • Akadémia utca: Garibaldi utca és Kossuth Lajos tér között
  • Garibaldi utca: Akadémia utcától Nádor utcáig
  • Vértanúk tere körben
  • Vécsey és Aulich utcában
  • Batthyány-örökmécses körül
  • Kálmán Imre utca: Hold utca és Kozma Ferenc utca között
  • Erzsébet tér: Bécsi utcától Deák Ferenc térig
  • Miatyánk utca

Szakaszos és időszakos lezárások:

  • Liszt Ferenc repülőtér E portája–4-es főút–M0-s autóút–M3-as bevezető–Kacsóh Pongrác úti felüljáró–Kós Károly sétány–Hősök tere–Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca–útvonal és a keresztező utak
  • Markó utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Báthory utca–Hold utca–Hercegprímás utca–Arany János utca–Nádor utca–Garibaldi utca–pesti alsó rakpart által határolt terület

Rendkívüli intézkedések:

A városban mesterlövészek, bombakeresők és elit egységek lesznek jelen, csatornafedeleket hegesztettek le, helikopterek felügyelik a levegőt. Az V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnáziumban tanítási szünetet rendeltek el a biztonság érdekében.

A Trump–Putyin csúcstalálkozó minden eddiginél szigorúbb biztonsági intézkedéseket igényel. A budapesti lezárások és forgalomkorlátozások a város zavartalan működését szolgálják, miközben garantálják a történelmi találkozó biztonságát.

 

 

