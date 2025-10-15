Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Magyar Péter

Magyar Péter egóját nyúlfarknyi videóban zúzta le Kocsis Máté

9 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amíg Magyar Péter magányos hittérítőként járja az országot és pár száz ember előtt szónokol a Tisza Párt fórumain, addig Orbán Viktor részt vesz a Sarm el-Sejk-i békekonferencián, és az amerikai elnök kiemelten méltatja a teljesítményét. A különbséget zongorázni lehetne – derül Kocsis Máté rövidke Facebook-videójából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterOrbán ViktorKocsis Mátézongora

Kocsis Máté egy vicces reels-videóban érzékeltette: zongorázni lehetne a különbséget Orbán Viktor és a Tisza vezérének politikai eredményei, illetve nemzetközi elismertsége között.

Orbán Viktor: Az amerikaiak békét csináltak a Közel-Keleten, míg Brüsszel a nézőtérre szorult

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!