Magyar Péter egóját nyúlfarknyi videóban zúzta le Kocsis Máté

Amíg Magyar Péter magányos hittérítőként járja az országot és pár száz ember előtt szónokol a Tisza Párt fórumain, addig Orbán Viktor részt vesz a Sarm el-Sejk-i békekonferencián, és az amerikai elnök kiemelten méltatja a teljesítményét. A különbséget zongorázni lehetne – derül Kocsis Máté rövidke Facebook-videójából.

Kocsis Máté egy vicces reels-videóban érzékeltette: zongorázni lehetne a különbséget Orbán Viktor és a Tisza vezérének politikai eredményei, illetve nemzetközi elismertsége között.

