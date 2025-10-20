120 millió forint ment a kukába – elbukott Karácsonyék LMBTQ-projektje

120 millióból kampányoltak – mégsem kellett senkinek

„Támogatók száma: 597” – áll a fővárosi felületen az eredmények között, amely egyben egy 120 millió forintos kampány teljes csődjét dokumentálja. A Háttér Társaság kezdeményezésére indított projekt célja „egy befogadó, biztonságos tér” kialakítása lett volna, amely szerintük hiánypótló szerepet töltene be Budapesten. A választópolgárok azonban egyértelmű jelzést adtak: ez nem élvez elsődleges prioritást a fővárosiak körében.

Szavazólapra került, de nem nyert”

– így zárta le hivatalosan a főváros Karácsony Gergelyék projektjét.

A kudarc komoly kérdéseket vet fel a fővárosi LMBTQ-aktivizmus valós társadalmi beágyazottságáról, különösen annak fényében, hogy korábban nagy tömegek részvételéről számoltak be a Budapest Pride kapcsán.