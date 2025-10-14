ifj. Lomnici Zoltán a békecsúcsról: Erre a hétfőre sokáig emlékezni fognak

Ifj. Lomnici Zoltán a HírTV-nek adott nyilatkozatában a közel-keleti békefolyamat kiemelkedő új fejezeteként értékelte a sarm es-sejki csúcstalálkozót, különösen azt a momentumot, amikor Donald Trump név szerint méltatta Orbán Viktor szerepét.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Ifj. Lomnici Zoltán: A sarm es-sejki pillanat politikai felhatalmazást és nemzetközi támaszt jelent

A Századvég tudományos igazgatója szerint a békecsúcson Orbán Viktor irányában megfogalmazott nemzetközi elismerés nem puszta protokolláris gesztus, hanem érdemi politikai üzenet. Mint fogalmazott:

Erre a hétfőre nagyon sokáig emlékezni fognak, akik a magyar miniszterelnök béketörekvéseit támogatták.”

Megrendítő és örömteli pillanat volt, amikor az amerikai elnök nemcsak, hogy elismerte ezeket a béketörekvéseket, hanem biztosította a magyar kormányfőt afelől, hogy bár sok ellenfele van, ezek nem számítanak, kizárólag ő számít. És hogyha ő 100%-ig mögötte áll, mint ahogy ezt ki is fejezte, akkor ez belpolitikailag is, geopolitikailag és belpolitikailag is komoly előnyt és támogatást fog jelenteni a nemzeti kormány és a kormányfő részére.”

Az alkotmányjogász értelmezésében a sarm es-sejki csúcs üzenete kettős. Egyrészt a magyar diplomácia következetes békepárti irányának nemzetközi visszaigazolása: a tárgyalásos rendezés, a túszok szabadon bocsátásának támogatása és az eszkaláció elutasítása olyan célok, amelyekhez egyre szélesebb körű koalíció sorakozik fel. Másrészt belpolitikai szempontból is mérföldkő, mert az Orbán-kormány által képviselt megközelítés - a nemzeti érdekek, a szuverenitás és a biztonság elsődlegessége - a világpolitika középpontjában kapott nyilvános elismerést.

A Századvég szakértője szerint a mostani támogatás hosszabb távú hatásai is érzékelhetők lehetnek majd: stabilabb mozgástér a nemzetközi fórumokon, erősebb tárgyalási pozíció a régiós és európai vitákban, valamint nagyobb legitimitás a kormány béke- és biztonságpolitikájának itthon és külföldön egyaránt.

A sarm es-sejki pillanat túlmutat az esemény protokollján: politikai felhatalmazást és nemzetközi támaszt jelent mindazoknak, akik a fegyveres konfliktusok lezárását és a tárgyalásos békét szorgalmazzák. Magyarország számára ez komoly diplomáciai tőke”

-nyilatkozta a HírTv számára Ifj. Lomnici Zoltán.