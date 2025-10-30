Czepek Gábor a Harcosok órájában: Az igazság a béke és a kormány oldalán áll! – kövesse nálunk élőben

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, valamint Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottságának elnöke a Harcosok órájának csütörtöki vendégei.
A műsorban elsőként arról volt szó, miként alakítaná át a Tisza Párt a nyugdíjakat. Czepek Gábor azt mondta, a nyugdíjasok és a nyugdíjak védelme elsődleges szempont a kormányban, és
Magyar Péter azon felháborodása, miszerint az AI segítségével hamisítják pártja szavait, nem igaz, a Tisza valóban nyugdíjemelésre készül.
A manipulált képeknél maradva szó volt a Tisza háborús menetéről készült felvételről is, melyről mára kiderült, az internetet bejárt légifelvételt több ponton mesterségesen kreálták. Czepek Gábor leszögezte, mára egyértelműá, hogy a Békementen legalább kértszer annyian voltak, mint Magyar Péterék rendezvényén.
– Az igazság a béke és a kormány oldalán áll
– szögezte le.
Stabil energiaellátás
Az energetika terére evezve szó volt arról, mi mindent tesz a kormány, hogy ne kelljen leszakadni az orosz energiáról, hiszen számunkra ez kiemelt kérdés. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Tisza követel sok oldalról történő ellátást, ezen belül viszont azt mondják, a keleti vonalat zárjuk le, mindez mutatja, milyen jól képzett a Tisza az energetika terén. – Azt mondják, Orbán Viktor elszigetelődik, ami nem igaz,de azt is mondják, az olaj és a gáz nem fizikai kérdés. Ez sem igaz.
Elértük, hogy a Szlovénok kivételével mindenkivel van gáz öszeköttetésünk
– mondta, hozzátéve, az is fontos szempont, hogy minél olcsóbban jussunk energiához. Ezze szemben a Tisza a drágább ellátást szorgalmazza.
Az olaj esetében három dologra hívta fel a figyelmet: a százhalombattai tűzre, a horvát hozzálláshoz, valamint az amerika szankció a Lukoillal szemben. Mint mondta, a finomítók beállítása szerint 70 százalékban keleti, 30 százalékban déli tipúsú kőolajat tud feldolgozni. – Az ellenzék szerint be kell zárni a Barátság vezetéket, mert délről az Adria vezeték képes ellátni az országot. A valóságban ez nem igaz – mondta.
Orbán megtalálja a hangot Trumppal
Az amerikaiak szankciójáról azt mondta, Orbán Viktor az egyetlen, aki szót ért Trumppal és Putyinnal is, jövő héten pedig Washingtonban tárgyal az energiaellátásról a miniszterelnök.
– A patrióta gondolkodás jegyében Trump és Orbán mindig megtalálta a hangot, ez most is így lesz
– szögezte le. Hangsúlyozta, minden brüsszeli próbálkozás ellenére Magyarország energiaellátása stabil, és még két évünk van arra, hogy az uniós szankciós politika ellenére tovább fejlesszük hazánk ellátását.
Energia a nemzeti konzultációban is
A nemzeti konzultációan megfogalmazott energiaellátást célzó kérdés kapcsán azt mondta,
ott fogható meg igazán a dolog, hogy szeretnénk-e olcsóbb helyett drágábbat, és több forrás helyett csak egy ellátási útvonalat?
– Ha csak Nyugat felé összpontosítunk, drágább lesz az energia, évi 800 milliárd forinttal. A rezsivédelem biztonságot nyújt mindenkinek, és létbiztonságot is teremt mindenkinek. Kitérve az enegiahatékonysági programra, úgy fogalmazott, azzal csökkenthető a kiadás, de nem jelenti azt, hogy mindig is olcsóbb lesz az energiaellátás.
Paks 2-ról Czepek Gábor annyit áult el, izgalmas bejelentés várható a jövő héten.
Magyar Péter pártja a nyudíjak emelése mellett
A műsor második vendége, Bánki Erik is a Tisza Párt nyugdíjemelési terveivel kezdte a beszélgetést. – Nem kell megleődni,hogy Magyar Péter felháborodott azon, hogy a párt tagjai által kimondott terveket letagadja, hiszen Magyar Péter az egész kampányát hazugságra építi – fogalmazott, hozzátéve, a kormány 2010 óta a nyugdíjak reálértékét megőrző intézkedéseket hoz, míg a baloldalon mindig a nyudíjak csökkentését favorizálta. Azt nézki, mit lehet elvenni az idősektől.
Simnovits András nyugdíjrendszert bíráló kijelentésére azt mondta, ki van adva a feladat a Tisza részérte a Néppárttól, hogy pénzt kell szerezni, ez az ET ülésein is rendre érezhető.
– Amerika kiszállt a háborúból, Zelenszkij egyre agresszívebben követelőzik, az uniónak pedig nincs pénze. Ezért mindent el kell venni, ehhez első körben a nyugdíjasokat használják, ami különösen undorító
– vélekedett.
Bánki Erik hangsúlyozta, a nyugdíj adómentes, sőt a kormány lehetőséget biztosít arra, hogy a nyugdíj mellett dolgozhasson, aki még szeretne. A baloldalt az zavarja, hogy nagyon magas volt a reálbérnövekedés, amivel a nyugdíj is nőtt. Ebből akarnak elvenni.
A Nők40 megszüntetésére vonatkozó javaslatról Bánki Erik azt mondta,
megdöbbentő, hogy pont a nőket érintő támogatást nevezze valaki méltánytalannak, pontosan Magyar Péter nőkhöz való hozzáállását mutatja.
Kitért arra is, hogy a nyugdíjak adóztatása, az alapnyugdíj csökkentése mellett még ki tudja, mit tervez a Tisza. Surányi György azon kijelentésére, miszerint a 13. havi nyugdíj értelmetlen, Bánki Erik azt mondta, ha a gazdaság jó teljesít, többet kell adni a nyugdíjasoknak is.
A 13 havi nyugdíjat kinevető Petsching Mária Zitának pedig azt üzente,
nem csak 13., de 14. havi nyugdíj is lesz.