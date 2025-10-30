Czepek Gábor a Harcosok órájában: Az igazság a béke és a kormány oldalán áll! – kövesse nálunk élőben

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, valamint Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottságának elnöke a Harcosok órájának csütörtöki vendégei.

A műsorban elsőként arról volt szó, miként alakítaná át a Tisza Párt a nyugdíjakat. Czepek Gábor azt mondta, a nyugdíjasok és a nyugdíjak védelme elsődleges szempont a kormányban, és

Magyar Péter azon felháborodása, miszerint az AI segítségével hamisítják pártja szavait, nem igaz, a Tisza valóban nyugdíjemelésre készül.

A manipulált képeknél maradva szó volt a Tisza háborús menetéről készült felvételről is, melyről mára kiderült, az internetet bejárt légifelvételt több ponton mesterségesen kreálták. Czepek Gábor leszögezte, mára egyértelműá, hogy a Békementen legalább kértszer annyian voltak, mint Magyar Péterék rendezvényén.

– Az igazság a béke és a kormány oldalán áll

– szögezte le.

Stabil energiaellátás

Az energetika terére evezve szó volt arról, mi mindent tesz a kormány, hogy ne kelljen leszakadni az orosz energiáról, hiszen számunkra ez kiemelt kérdés. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Tisza követel sok oldalról történő ellátást, ezen belül viszont azt mondják, a keleti vonalat zárjuk le, mindez mutatja, milyen jól képzett a Tisza az energetika terén. – Azt mondják, Orbán Viktor elszigetelődik, ami nem igaz,de azt is mondják, az olaj és a gáz nem fizikai kérdés. Ez sem igaz.

Elértük, hogy a Szlovénok kivételével mindenkivel van gáz öszeköttetésünk

– mondta, hozzátéve, az is fontos szempont, hogy minél olcsóbban jussunk energiához. Ezze szemben a Tisza a drágább ellátást szorgalmazza.

Az olaj esetében három dologra hívta fel a figyelmet: a százhalombattai tűzre, a horvát hozzálláshoz, valamint az amerika szankció a Lukoillal szemben. Mint mondta, a finomítók beállítása szerint 70 százalékban keleti, 30 százalékban déli tipúsú kőolajat tud feldolgozni. – Az ellenzék szerint be kell zárni a Barátság vezetéket, mert délről az Adria vezeték képes ellátni az országot. A valóságban ez nem igaz – mondta.

Orbán megtalálja a hangot Trumppal

Az amerikaiak szankciójáról azt mondta, Orbán Viktor az egyetlen, aki szót ért Trumppal és Putyinnal is, jövő héten pedig Washingtonban tárgyal az energiaellátásról a miniszterelnök.

– A patrióta gondolkodás jegyében Trump és Orbán mindig megtalálta a hangot, ez most is így lesz

– szögezte le. Hangsúlyozta, minden brüsszeli próbálkozás ellenére Magyarország energiaellátása stabil, és még két évünk van arra, hogy az uniós szankciós politika ellenére tovább fejlesszük hazánk ellátását.