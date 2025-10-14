A kormány célja, hogy a magyar haderő huszonegyedik századi színvonalon, magas szinten digitalizált módon működjön – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Infotér Konferencia Space & Defense Day kiemelt eseményén Balatonfüreden. A miniszter szerint a cél egy olyan modern hadsereg felépítése, amelyben a technológia az ember védelmét szolgálja, és a védelem érdekében mozgósítja az innovációt.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: „Az a technológiai sokk, amely néhány év alatt mindannyiunk magánéletét is felforgatta, megérkezett a magyar honvédségbe is.” A miniszter hangsúlyozta, hogy
a magyar haderő digitalizációja nemcsak fejlesztés, hanem szemléletváltás is, amely új működési elveket hoz a honvédelmi rendszerbe.
A változások már láthatók a mindennapi működésben: az adatvezérelt döntéshozatal, a mesterséges intelligencia és a fejlett kommunikációs rendszerek egyre fontosabb szerepet kapnak a haderőben. A cél, hogy a magyar haderő technológiai fejlesztése révén a honvédelem hatékonyabb, gyorsabb és biztonságosabb legyen.
A honvédelmi miniszter arról is beszélt, hogy minden háborúnak megvan a maga természete, és
az orosz–ukrán háború különlegessége abban áll, hogy a drónok és szenzorok miatt a frontvonalakon szinte semmi sem marad rejtve. Ez a teljes átláthatóság alapjaiban formálta át a hadviselést, amihez a magyar haderőnek is alkalmazkodnia kell
– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A miniszter szerint a honvédség hagyományosan „vasalapú” gondolkodásban működött, most viszont
el kell jutni oda, hogy adatközpontú, digitalizált rendszerként tekintsenek rá.
A digitális katona megjelenése ennek a szemléletváltásnak a jelképe: a katonák felszerelése olyan adatgyűjtő eszközöket tartalmaz, amelyek révén maguk is adatszolgáltatóvá válnak. Ezek az adatok láncszerűen kapcsolódnak a járművekhez, majd a parancsnokság rendszereihez – mutatott rá.
Szalay-Bobrovniczky kiemelte:
mivel a magyar honvédség nagy mennyiségű, kiemelten védett nemzeti és NATO-adatot kezel, elengedhetetlen az adatbiztonság megerősítése.
Ezt nemcsak a hadseregnek, hanem az államigazgatásnak is biztosítania kell. Mint mondta, az adatvédelem rendszerét az idei Adaptive Hussars gyakorlaton már élesben is tesztelték.
A miniszter több példát is hozott arra, hol jelent már meg a technológia a honvédségben. Tatán a tüzér- és harckocsizó egységek, Kecskeméten a Gripen-pilóták, Hódmezővásárhelyen pedig a Lynx gyalogsági harcjárművek kezelői kaptak fejlett szimulációs rendszereket. Pápán emellett egy NATO-keretben működő szállítórepülőgép-szimulátor segíti a kiképzést.
Az alapkiképzés során pedig már VR-szemüveg segítségével gyakorolhatók bizonyos harcászati helyzetek
– tette hozzá.
A magyar haderő digitalizációjának egyik legfontosabb eleme a kiberbiztonság, amely az adatok védelmén túl a nemzeti szuverenitás megőrzését is szolgálja. Szalay-Bobrovniczky Kristóf ezzel kapcsolatban felidézte „a Tisza nevű politikai projekt” adatszivárgási ügyét, amely szerinte rávilágít arra, mennyire veszélyes lehet, ha magyar állampolgárok adatai idegen államok számára is hozzáférhetővé válnak. Mint mondta,
ez nemcsak adatvédelmi, hanem nemzetbiztonsági kockázat is.
A miniszter előadását az űripar témájával zárta, amelynek fontosságát azzal érzékeltette, hogy a műholdakról érkező információk ma már napi szinten támogatják a hadműveleteket – például az orosz–ukrán háborúban is.
Bíró Albert, az Informatika a Társadalomért Egyesület főtitkára köszöntőjében kiemelte: a védelmi iparág hatalmas lehetőségeket rejt, és aki nem használja ki ezeket, az lemarad. Hasonlóan gyorsan fejlődik az űripar is – figyelmeztetett –, és ha Európa nem lép időben, ugyanúgy háttérbe szorulhat, mint a technológiai szektorban, ahol a kontinens vállalatai alig tudják tartani a versenyt az amerikai és ázsiai cégekkel.
Mint mondta, ezért is van szükség nemzeti zászlóshajókra és regionális együttműködésekre. Hozzátette:
az egyesület tavasszal miniszteri delegációval Indiában járt, kedden pedig több együttműködési megállapodást is aláírtak annak érdekében, hogy Közép- és Délkelet-Európában meghatározó regionális kezdeményezéseket indítsanak.
A 16. Infotér Konferenciát ezen a héten rendezik meg Balatonfüreden. A keddi Space & Defense Day az űr- és védelmi iparra fókuszált, a folytatásban pedig az építőipar digitalizációját bemutató Infotér Contech 2025 konferencia következik.