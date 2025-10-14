A kormány célja, hogy a magyar haderő huszonegyedik századi színvonalon, magas szinten digitalizált módon működjön – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Infotér Konferencia Space & Defense Day kiemelt eseményén Balatonfüreden. A miniszter szerint a cél egy olyan modern hadsereg felépítése, amelyben a technológia az ember védelmét szolgálja, és a védelem érdekében mozgósítja az innovációt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a magyar haderő digitalizációja már elindult (Fotó: Katona Tibor/MTI)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: „Az a technológiai sokk, amely néhány év alatt mindannyiunk magánéletét is felforgatta, megérkezett a magyar honvédségbe is.” A miniszter hangsúlyozta, hogy

a magyar haderő digitalizációja nemcsak fejlesztés, hanem szemléletváltás is, amely új működési elveket hoz a honvédelmi rendszerbe.

A változások már láthatók a mindennapi működésben: az adatvezérelt döntéshozatal, a mesterséges intelligencia és a fejlett kommunikációs rendszerek egyre fontosabb szerepet kapnak a haderőben. A cél, hogy a magyar haderő technológiai fejlesztése révén a honvédelem hatékonyabb, gyorsabb és biztonságosabb legyen.

A honvédelmi miniszter arról is beszélt, hogy minden háborúnak megvan a maga természete, és

az orosz–ukrán háború különlegessége abban áll, hogy a drónok és szenzorok miatt a frontvonalakon szinte semmi sem marad rejtve. Ez a teljes átláthatóság alapjaiban formálta át a hadviselést, amihez a magyar haderőnek is alkalmazkodnia kell

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A miniszter szerint a honvédség hagyományosan „vasalapú” gondolkodásban működött, most viszont

el kell jutni oda, hogy adatközpontú, digitalizált rendszerként tekintsenek rá.

A digitális katona megjelenése ennek a szemléletváltásnak a jelképe: a katonák felszerelése olyan adatgyűjtő eszközöket tartalmaz, amelyek révén maguk is adatszolgáltatóvá válnak. Ezek az adatok láncszerűen kapcsolódnak a járművekhez, majd a parancsnokság rendszereihez – mutatott rá.

Szalay-Bobrovniczky kiemelte:

mivel a magyar honvédség nagy mennyiségű, kiemelten védett nemzeti és NATO-adatot kezel, elengedhetetlen az adatbiztonság megerősítése.

Ezt nemcsak a hadseregnek, hanem az államigazgatásnak is biztosítania kell. Mint mondta, az adatvédelem rendszerét az idei Adaptive Hussars gyakorlaton már élesben is tesztelték.