Magyar Levente: Magyarország és Finnország a kétoldalú kapcsolatok megerősítésén dolgozik

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Helsinkiben folytatott kétoldalú tárgyalások után arról beszélt, hogy Magyarország és Finnország a kétoldalú kapcsolatok megerősítésén dolgozik, ebből az együttműködésből ugyanis hazánk politikai, gazdasági és védelmi értelemben is sokat profitálhat. Fotó: Facebook

Magyar Levente: politikai, védelmi és gazdasági tengelyre épül az együttműködés

A miniszterhelyettes Lauri Tieralával, a finn köztársasági elnöki hivatal vezetőjével, Outi Holopainen kül- és biztonságpolitikáért felelős államtitkárral valamit finn parlamenti képviselőkkel is tárgyalt.

Magyarország és Finnország régi szoros szövetségese egymásnak, az utóbbi években azonban az Ukrajna körüli helyzet eltérő megítélése eltávolított bennünket, mint partnereket. Ezt szeretnénk helyreállítani, három témakör köré csoportosítva a tárgyalásokat"

- nyilatkozott találkozói után.

Hangsúlyozta, hogy az első témakört a politikai témák alkotják, a másodikat pedig a védelmi ipari és általában a biztonságpolitikai kérdések, amelyekben szintén sok a közös érdek. Utóbbi kapcsán rámutatott, hogy ebben az együttműködésben hatalmas üzleti potenciál is van, miután mind a két ország a hadereje erősítésében érdekelt és jelentős haderőfejlesztési programot folytat.

A finn védelmi ipar ráadásul világszínvonalú, és több ágon is kapcsolódik a hazai fejlesztésekhez. Itt óriási kiaknázatlan lehetőségek vannak még"

- húzta alá.

Magyar Levente ezután kiemelte, hogy a harmadik fontos témakör a gazdasági együttműködés. Ahogy említettem, vannak világszínvonalú finn cégek, úgy a védelmi hadiiparban, mint más, civil területeken. Magyarországon is jelen vannak finn vállalatok, akik akár termeléssel, akár innovációval hozzájárulnak a magyar gazdaság gyarapodásához"

- emlékeztetett.

A finn innováció és kutatás-fejlesztési kultúra ma a világ élvonalába tartozik, és Magyarország cégeken keresztül több vonalon rá tud kapcsolódni erre a kultúrára, amit a finnek teremtettek egy olyan országban, amely Magyarországhoz hasonlóan alapvetően szegény a természetes ásványkincsekben, mégis az emberi tudással, ami Magyarországon is rendelkezésre áll, olyan teljesítményt tesznek le napról napra az asztalra, amit az egész világ csodál"

- fogalmazott.

Nagyon fontos a finn-magyar barátság megőrzése, ez nem csak azért érdekünk, mert egy történelmi, rokoni mély kapcsolat köt bennünket össze, hanem azért is, mert Magyarország mind politikai, mind gazdasági, mind védelmi értelemben nagyon sokat ki tud venni ebből az együttműködésből, ennek az erősítése fontos célja lesz a magyar diplomáciának a következő évekre is"

- összegzett.