Nincs ember, aki Magyar Péter mellett jelölt lenne

Fél évvel a választás előtt még mindig nem mutatták be a jelöltjeiket. 106 választókerületben nem találtak 106 olyan embert, aki a Tiszát vállalhatónak tartja – mutatott rá a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely ezzel emlékeztetett arra, hogy

Magyar Péter többször is elhalasztotta a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek bejelentését.

Ismert, a Tisza-vezér már tavaly májusban, alig néhány hónappal a politikai színre lépése után azt hangoztatta, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. Magyar Péter júniusban közölte, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén mutatják be, azt viszont megelőzi majd egy többfordulós előválasztás.

Az eredeti tervek szerint az előválasztás jelöltjeit ismertették volna szeptember végén, amit végül mondvacsinált indokkal novemberre halasztottak.

Mindez arról árulkodik, hogy saját emberei sem akarnak előtérbe lépni. A belső káoszról szóló híreket erősíti, hogy a Tisza vezetője már könyörög a jelöltekért, miközben központi kommunikációval korlátozná őket. Egyre nyilvánvalóbb: a Tisza nem pártépítésre, hanem egy ember egószínházára épül.