Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Magyar Péter

Nincs ember, aki Magyar Péter mellett jelölt lenne

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fél évvel a választás előtt Magyar Péter még mindig nem mutatta be a Tisza Párt jelöltjeit – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint mindez azt jelenti, hogy nincs, aki vállalhatónak tartja a pártot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártjelöltbemutatásválasztásGulyás Gergelyjelölt

Fél évvel a választás előtt még mindig nem mutatták be a jelöltjeiket. 106 választókerületben nem találtak 106 olyan embert, aki a Tiszát vállalhatónak tartja – mutatott rá a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely ezzel emlékeztetett arra, hogy 

Magyar Péter többször is elhalasztotta a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek bejelentését. 

Ismert, a Tisza-vezér már tavaly májusban, alig néhány hónappal a politikai színre lépése után azt hangoztatta, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. Magyar Péter júniusban közölte, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén mutatják be, azt viszont megelőzi majd egy többfordulós előválasztás.

 Az eredeti tervek szerint az előválasztás jelöltjeit ismertették volna szeptember végén, amit végül mondvacsinált indokkal novemberre halasztottak.

Mindez arról árulkodik, hogy saját emberei sem akarnak előtérbe lépni. A belső káoszról szóló híreket erősíti, hogy a Tisza vezetője már könyörög a jelöltekért, miközben központi kommunikációval korlátozná őket. Egyre nyilvánvalóbb: a Tisza nem pártépítésre, hanem egy ember egószínházára épül.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!