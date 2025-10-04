Magyar Péter adóemeléseket titkolna el a választók elől

Az uniós választások előtt rögzített a „Hard Talk Puzsér Róberttel” című műsorban a Tisza elnöke beismerő vallomást tett. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a beszélgetést vezető moderátor felvetette, hogy a választók elsősorban a nagyot ígérő pártokra szavaznak, majd feltette a kérdést: hogyan lehetne ezen a választói magatartáson változtatni? Válaszul Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy „ezt az attitűdöt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni”, majd hozzátette:

Magyar Péter újból elárulta saját magát, a Tisza brutális adóemelési terveihez immár nem férhet kétség

Forrás: AFP

Úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik vagy adókat emelnek.”

Ezzel egyértelművé válhatott, hogy a Tisza-adót bevezetnék, stratégiájuk pedig a választók megtévesztésére épül: nyíltan nem beszélnek a megszorításokról, de kormányra kerülve végrehajtanák azokat.