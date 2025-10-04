Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

Magyar Péter

Magyar Péter adóemeléseket titkolna el a választók elől

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy tavalyi pódiumbeszélgetésen maga a Tisza Párt elnöke ismerte be, hogy pártja adóemelésre készül, de erről a választások előtt nem beszélhetnek nyíltan. Egy újabb, megdönthetetlen bizonyítéka annak, hogy Magyar Péter szándékosan félrevezeti a szavazókat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTarr ZoltánTisza PártPuzsér RóberTisza-adóadókedvezménymegtévesztésmegszorításokszemélyi jövedelemadószja

Az uniós választások előtt rögzített a „Hard Talk Puzsér Róberttel” című műsorban a Tisza elnöke beismerő vallomást tett. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a beszélgetést vezető moderátor felvetette, hogy a választók elsősorban a nagyot ígérő pártokra szavaznak, majd feltette a kérdést: hogyan lehetne ezen a választói magatartáson változtatni? Válaszul Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy „ezt az attitűdöt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni”, majd hozzátette: 

Magyar Péter
Magyar Péter újból elárulta saját magát, a Tisza brutális adóemelési terveihez immár nem férhet kétség
Forrás: AFP

Úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik vagy adókat emelnek.” 

Ezzel egyértelművé válhatott, hogy a Tisza-adót bevezetnék, stratégiájuk pedig a választók megtévesztésére épül: nyíltan nem beszélnek a megszorításokról, de kormányra kerülve végrehajtanák azokat.

Kiszámoltuk, mennyit bukna évente egy kétkeresős család a Tisza-adóval

Súlyos elszólások

Úgy tűnik, a Tisza Párt háza táján minden napra jut egy elszólás, egy kiszivárgott dokumentum vagy felvétel: a Tisza gazdasági kabinetjének dokumentumaiból már kiderült, hogy a párt mélyen belenyúlna a családok zsebébe: a mostani 15 százalékos személyi jövedelemadót csak egy szűk kör tarthatná meg, az átlagbért keresők már 22 százalékos kulcs alá esnének, míg 1,25 millió forint fölött 33 százalékos sáv lépne életbe. Nem csak Magyar Péter szólta el magát, hanem Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke is. Egy etyeki fórumon nyíltan kimondta: 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” 

Hozzátette, hogy a választásokig nem szabad bizonyos témákról beszélni, mert előbb a győzelmet kell megszerezni, „utána mindent lehet.”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!