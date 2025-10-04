Magyar Péter adóemeléseket titkolna el a választók elől

Az uniós választások előtt rögzített a „Hard Talk Puzsér Róberttel” című műsorban a Tisza elnöke beismerő vallomást tett. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a beszélgetést vezető moderátor felvetette, hogy a választók elsősorban a nagyot ígérő pártokra szavaznak, majd feltette a kérdést: hogyan lehetne ezen a választói magatartáson változtatni? Válaszul Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy „ezt az attitűdöt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni”, majd hozzátette:
Úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik vagy adókat emelnek.”
Ezzel egyértelművé válhatott, hogy a Tisza-adót bevezetnék, stratégiájuk pedig a választók megtévesztésére épül: nyíltan nem beszélnek a megszorításokról, de kormányra kerülve végrehajtanák azokat.
Úgy tűnik, a Tisza Párt háza táján minden napra jut egy elszólás, egy kiszivárgott dokumentum vagy felvétel: a Tisza gazdasági kabinetjének dokumentumaiból már kiderült, hogy a párt mélyen belenyúlna a családok zsebébe: a mostani 15 százalékos személyi jövedelemadót csak egy szűk kör tarthatná meg, az átlagbért keresők már 22 százalékos kulcs alá esnének, míg 1,25 millió forint fölött 33 százalékos sáv lépne életbe. Nem csak Magyar Péter szólta el magát, hanem Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke is. Egy etyeki fórumon nyíltan kimondta:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
Hozzátette, hogy a választásokig nem szabad bizonyos témákról beszélni, mert előbb a győzelmet kell megszerezni, „utána mindent lehet.”