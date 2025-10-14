Magyar Péterék még saját választóit is szembe köpik

A Tisza Párt annak ellenére törölné el a többgyermekes édesanyák adómentességét, hogy még a saját szavazóik is támogatják a családokat segítő kedvezményt – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatása szerint a magyar választók négyötöde egyetért a kormány intézkedésével, amely mentesíti a többgyermekes édesanyákat a személyi jövedelemadó fizetése alól. Ez a program Európa legnagyobb családi adócsökkentési intézkedése, és a magyar emberek döntő többsége egyértelműen a családok pártján áll.

Az ellenzéki szavazók többsége is helyesli az adómentességet: minden politikai oldalon legalább 60 százalékos a támogatottság, még a DK és a Kétfarkú Kutyapárt szavazóinak háromnegyede is pozitívan ítéli meg az intézkedést, emellett a Tisza Párt táborának kétharmada (67 százaléka) is kiáll mellette. A társadalom igen nagy része támogatja a kormány családi adókedvezményeit: a fiatalok 76 százaléka, a vidéken élők 81 százaléka, a 60 év felettiek 84 százaléka helyesli a döntést, míg az alapfokú végzettségűek körében ez az arány eléri a 92 százalékot.

– hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója, majd hozzátette:

Vagyis Magyar Péter pártja azzal szemben politizál, amit még a saját választóinak többsége is támogat. A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának dokumentuma szerint a párt „a lakossági adókedvezmények – így a családi kedvezmények – felülvizsgálatát és szűkítését” tervezi. Magyar Péter korábban a többgyermekes anyák adómentességét „konc”-nak és „ócska hazugság”-nak nevezte egy HVG-nek adott interjúban. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke pedig beismerte, hogy nem beszélhetnek nyíltan a megszorításokkal kapcsolatos tervekről, mert akkor megbuknának.

A Tisza Párt több szakértője is megerősítette a családi adókedvezmények szűkítését és eltörlését célzó terveket: Bódis Kriszta, a párt fő szociálpolitikai szakértője szerint „a családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt”. Petschnig Mária Zita szintén támadta az intézkedéseket egy nyilvános előadáson.

Ezzel szemben mi továbbra is kiállunk amellett, hogy nem elvenni, hanem erősíteni kell a családtámogatásokat. Brüsszel és a baloldal újra a családpolitika felszámolásáról beszél, eközben Magyarország továbbra is megvédi azokat, akik gyermeket vállalnak és jövőt építenek – hangsúlyozta Orbán Balázs a bejegyzésében.