Magyar Péter alternatív valósága: amikor a tények már nem számítanak

Az elmúlt napok történéseire reagáló videós elemzésében Deák Dániel azt emeli ki, hogy a Békemenet újabb lendületet adott a Fidesz kampányának, Magyar Péter és a balliberális sajtó pedig az esemény után azonnal álhírekkel próbálta támadni a látványosan sikeres jobboldali erődemonstrációt.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza Párt vezetőjeként Magyar Péter a valóság teljes meghamisításával igyekszik fenntartani a saját táborának alternatív világértelmezését, miközben a tények egyértelműek. Fotó: Csudai Sándor

A valóság nem számít Magyar Péter világában, de ettől még a tények makacs dolgok

A politológus szerint a Tisza Párt vezetője például még azt is állította, hogy a Békemenet résztvevői „alig tudták egy pillanatra megtölteni a Margit hidat”, ami nyilvánvalóan minden ténynek ellentmond.

Mindez a valóság oly mértékű eltorzítása, ami rávilágít arra, hogy Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy bármilyen politikai vitán részt vegyen, ugyanis még a tényadatokat is képes meghazudtolni”

- fogalmazott Deák Dániel, aki arra is kitért, hogy az október 23-i események után kialakult számháború a szokásosnál is élesebb volt. A balliberális média napokon át próbálta bizonyítani, hogy a Tisza rendezvényén voltak többen, miközben a telefonos cellainformációk és a helyszíni felvételek az ellenkezőjét mutatták.

Drónfelvételek bizonyítják, hogy amikor a menet eleje már megérkezett a Kossuth térre, a Margit hídon még mindig tömött sorokban álltak az emberek”

- emelte ki az elemző.

Deák Dániel szerint Magyar Péter kommunikációjában teljesen megszűnt a kapcsolat a valósággal, a célja csupán az, hogy hívei alternatív értelmezést kapjanak. A balliberális sajtó ehhez pedig aktívan asszisztál, így kialakítva egy olyan buborékvilágot, amely a tényekkel szemben is fenntartható.

A jelenség az elemző szerint emlékeztet a 2022-es választás előtti időszakra, amikor a baloldali közvélemény-kutatások fej-fej melletti küzdelmet jeleztek, miközben a valóságban a Fidesz kétharmados győzelmet aratott.

A politológus úgy látja, ez az álhírkampány azt is bizonyítja, hogy Magyar Péter nem vitaképes szereplő:

Aki a valóságot és a tényeket ilyen mértékben igyekszik meghazudtolni, az minden más kérdésben is ugyanezt tenné.”

Deák Dániel szerint a Békemenet sikere rácáfolt azokra az ellenzéki állításokra, miszerint a kormányoldal már nem képes tömegeket mozgósítani. A jobboldal országjárásra készül a Digitális Polgári Körök révén, és épp azokra a vidéki helyszínekre szervez rendezvényeket, amelyeket most Magyar Péter is célba vett, válságkommunikációs reakcióként.