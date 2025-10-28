Magyar Péter alternatív valósága: amikor a tények már nem számítanak

Az elmúlt napok történéseire reagáló videós elemzésében Deák Dániel azt emeli ki, hogy a Békemenet újabb lendületet adott a Fidesz kampányának, Magyar Péter és a balliberális sajtó pedig az esemény után azonnal álhírekkel próbálta támadni a látványosan sikeres jobboldali erődemonstrációt.
A valóság nem számít Magyar Péter világában, de ettől még a tények makacs dolgok
A politológus szerint a Tisza Párt vezetője például még azt is állította, hogy a Békemenet résztvevői „alig tudták egy pillanatra megtölteni a Margit hidat”, ami nyilvánvalóan minden ténynek ellentmond.
Mindez a valóság oly mértékű eltorzítása, ami rávilágít arra, hogy Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy bármilyen politikai vitán részt vegyen, ugyanis még a tényadatokat is képes meghazudtolni”
- fogalmazott Deák Dániel, aki arra is kitért, hogy az október 23-i események után kialakult számháború a szokásosnál is élesebb volt. A balliberális média napokon át próbálta bizonyítani, hogy a Tisza rendezvényén voltak többen, miközben a telefonos cellainformációk és a helyszíni felvételek az ellenkezőjét mutatták.
Drónfelvételek bizonyítják, hogy amikor a menet eleje már megérkezett a Kossuth térre, a Margit hídon még mindig tömött sorokban álltak az emberek”
- emelte ki az elemző.
Deák Dániel szerint Magyar Péter kommunikációjában teljesen megszűnt a kapcsolat a valósággal, a célja csupán az, hogy hívei alternatív értelmezést kapjanak. A balliberális sajtó ehhez pedig aktívan asszisztál, így kialakítva egy olyan buborékvilágot, amely a tényekkel szemben is fenntartható.
A jelenség az elemző szerint emlékeztet a 2022-es választás előtti időszakra, amikor a baloldali közvélemény-kutatások fej-fej melletti küzdelmet jeleztek, miközben a valóságban a Fidesz kétharmados győzelmet aratott.
A politológus úgy látja, ez az álhírkampány azt is bizonyítja, hogy Magyar Péter nem vitaképes szereplő:
Aki a valóságot és a tényeket ilyen mértékben igyekszik meghazudtolni, az minden más kérdésben is ugyanezt tenné.”
Deák Dániel szerint a Békemenet sikere rácáfolt azokra az ellenzéki állításokra, miszerint a kormányoldal már nem képes tömegeket mozgósítani. A jobboldal országjárásra készül a Digitális Polgári Körök révén, és épp azokra a vidéki helyszínekre szervez rendezvényeket, amelyeket most Magyar Péter is célba vett, válságkommunikációs reakcióként.
A politológus emlékeztetett: a XXI. Század Intézet legfrissebb kutatásai szerint a Fidesz továbbra is vezet mind a teljes népesség, mind a politikailag aktívak körében. Magyar Péter pontosan ezért próbálja erőltetetten bizonyítani a „Mi vagyunk a többség” szlogent. Teljesen sikertelenül, ahogy ez az ellenzékkel már korábban, többször is megtörtént.
Az elmúlt napok vitái olyanok voltak, mintha azon vitatkoznánk, hogy az ég kék vagy zöld. A valóság nem számít Magyar Péter világában, de ettől még a tények makacs dolgok”
- zárta elemzését Deák Dániel.