Apad a Tisza – Magyar Péter attól retteg, hogy nem tudja megtölteni a Hősök terét október 23-án

A Magyar Nemzet egy, a Tisza Párt vezetésének dolgozó forrástól úgy értesült, hogy hergeléssel, kamuprofilokkal és mesterséges intelligenciával készült képekkel próbálja meg felturbózni az október 23-i demonstrációját Magyar Péter, mivel attól tart, hogy a várt tömegek elmaradnak.

Egyre nagyobb a feszültség a Tisza Párt vezetésében. Magyar Péter attól tart, hogy nem sikerül megtölteni a Hősök terét az október 23-i rendezvényükön. Ezért a párt kétségbeesett mozgósításba kezdett

Fotó: NurPhoto via AFP/Balint Szentgallay

A Tisza Párt és Magyar Péter számára kulcsfontosságú politikai erőpróba lesz október 23-a

Jelenleg attól tart a pártvezetés, hogy nem fogják tudni megtölteni a Hősök terét október 23-án. Mindent bevet Péter, hogy az embereket felhúzza és egy kis kormányellenes hangulatot teremtsen. Napok óta erről az eseményről szól minden közösségi média-bejegyzése. A cél egyértelmű: hergeli a népet, hátha akkor kijönnek a demonstrációjára”

– fogalmazott a forrás.

A párt online mozgósítási kampányának részeként kamuprofilokon keresztül rossz minőségű, mesterséges intelligenciával készült képekkel próbálják növelni az esemény láthatóságát az ellenzéki szavazók csoportjaiban. Magyar Péter korábban is használt hasonló módszert: a kötcsei rendezvényéről készült valós drónfotókon látható csekély létszámot utólag egy manipulált, MI-generált tömegképpel próbálta ellensúlyozni.

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt ugyanakkor most még egy telefonos kampányba is belekezd. Automata hívásokon keresztül a „Magyar Péter meghívója október 23-ra” szöveggel próbálnak minél több embert mozgósítani az ’56-os forradalom évfordulóján tartott rendezvényükre.