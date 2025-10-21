Apad a Tisza – Magyar Péter attól retteg, hogy nem tudja megtölteni a Hősök terét október 23-án

A Magyar Nemzet egy, a Tisza Párt vezetésének dolgozó forrástól úgy értesült, hogy hergeléssel, kamuprofilokkal és mesterséges intelligenciával készült képekkel próbálja meg felturbózni az október 23-i demonstrációját Magyar Péter, mivel attól tart, hogy a várt tömegek elmaradnak.
A Tisza Párt és Magyar Péter számára kulcsfontosságú politikai erőpróba lesz október 23-a
Jelenleg attól tart a pártvezetés, hogy nem fogják tudni megtölteni a Hősök terét október 23-án. Mindent bevet Péter, hogy az embereket felhúzza és egy kis kormányellenes hangulatot teremtsen. Napok óta erről az eseményről szól minden közösségi média-bejegyzése. A cél egyértelmű: hergeli a népet, hátha akkor kijönnek a demonstrációjára”
– fogalmazott a forrás.
A párt online mozgósítási kampányának részeként kamuprofilokon keresztül rossz minőségű, mesterséges intelligenciával készült képekkel próbálják növelni az esemény láthatóságát az ellenzéki szavazók csoportjaiban. Magyar Péter korábban is használt hasonló módszert: a kötcsei rendezvényéről készült valós drónfotókon látható csekély létszámot utólag egy manipulált, MI-generált tömegképpel próbálta ellensúlyozni.
A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt ugyanakkor most még egy telefonos kampányba is belekezd. Automata hívásokon keresztül a „Magyar Péter meghívója október 23-ra” szöveggel próbálnak minél több embert mozgósítani az ’56-os forradalom évfordulóján tartott rendezvényükre.
Az október 23-i rendezvény a Tisza Párt számára kulcsfontosságú politikai erőpróba lesz: a valódi résztvevők számának a nagysága sokat elárulhat majd a párt tényleges támogatottságáról.