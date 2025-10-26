Dömötör Csaba csattanós választ adott Magyar Péter provokációjára

Szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi gyűléseit, mint a Fidesz. Ugyanezt csinálta Kötcsén is. Magyar Péter a kötekedési lehetőséget keresi, a balhévágy hajtja, a konfliktusból él – Dömötör Csaba posztja.
Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi gyűléseit, mint a Fidesz. Ugyanezt csinálta Kötcsén is – írta Dömötör Csaba vasárnapi Facebook-bejegyzésében.
Magyar Péter a konfliktusból él
A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette, Magyar Péter a kötekedési lehetőséget keresi, a balhévágy hajtja, a konfliktusból él. Dömötör Csaba felhívta arra is a figyelmet, hogy Magyar ezt csinálta a családjában és most ezt borítja rá a magyar közéletre is.
„Nem válaszolunk a provokációra. Illetve nem most. Majd áprilisban.”
– közölte Dömötör.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!