Dömötör Csaba

Dömötör Csaba csattanós választ adott Magyar Péter provokációjára

1 órája
Szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi gyűléseit, mint a Fidesz. Ugyanezt csinálta Kötcsén is. Magyar Péter a kötekedési lehetőséget keresi, a balhévágy hajtja, a konfliktusból él – Dömötör Csaba posztja.
Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi gyűléseit, mint a Fidesz. Ugyanezt csinálta Kötcsén is – írta Dömötör Csaba vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter, MagyarPéter, Tisza Párt, TiszaPárt
Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi gyűléseit, mint a Fidesz
Fotó: Mirkó István / Origo

Magyar Péter a konfliktusból él

A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette, Magyar Péter a kötekedési lehetőséget keresi, a balhévágy hajtja, a konfliktusból él. Dömötör Csaba felhívta arra is a figyelmet, hogy  Magyar ezt csinálta a családjában és most ezt borítja rá a magyar közéletre is.

„Nem válaszolunk a provokációra. Illetve nem most. Majd áprilisban.”

– közölte Dömötör.

 

