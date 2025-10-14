Ez a korábban már megbukott balliberális riporter is már Magyar Péter szekerét tolja

Új helyen, a Kontroll nevű, a Tisza Párt szekerét toló blogon tűnt fel Fiala János. A 2024 októberében Magyar Péter testvére, Magyar Márton által létrehozott csatornának műsoraiban felbukkannak olyan régi balliberális arcok, mint Tóta W. Árpád, a HVG publicistája, Kéri László politológus, de a korábbi kisgazda politikus, Gulyás Balázs is állandó megszólaló, valamint műsort is vezet. Ehhez a csapathoz csatlakozott most a korábban már többször is megbukott rádiós műsorvezető, aki az első műsorában arról kérdezte a fővárosi járókelőket, mit olvasnak, hallottak-e Krasznahorkai László Nobel-díjáról, és mi a véleményük a közéletről.

Fiala János a Kontroll mikrofonjával kérdezősködik (Forrás: Facebook)

Fiala János nem csupán műsorairól, hanem a körülötte kialakult konfliktusokról is ismert. A provokáció Fiala műsoraiban nem melléktermék, hanem tudatosan alkalmazott eszköz.

Magyar Péterhez hasonlóan Fiala is kirohant az ATV stúdiójából

Fiala János 2024 novemberében az ATV Csatt című politikai vitaműsorában Csintalan Sándorral került összetűzésbe, miután a vita hangneme eldurvult. Fiala láthatóan elvesztette türelmét, levette a mikroportját, és Magyar Péter néhány hónappal korábbi performanszáról példát véve élő adásban faképnél hagyta a társaságot.

Primadonnák és propagandisták mellett rám itt nincs szükség

– vágta oda búcsúzóul, majd kiviharzott a stúdióból. A jelenet bejárta a közösségi médiát, és komoly visszhangot váltott ki.

Fiala János az apja hamvait porszívózta fel élő adásban

2023-ban egy másik eset szó szerint sokkolta a közvéleményt. Fiala saját online műsorában – állítása szerint „önvallomásos gesztusként” – bemutatta, ahogy apja urnáját fúróval kinyitja, majd a szétszóródó hamvakat porszívóval gyűjti össze.

Az eseményt élőben közvetítették a YouTube-on, a nézők pedig percek alatt elárasztották a chatet döbbent és felháborodott üzenetekkel.

Fiala utólag azt mondta: „Ez az én gyászom, az én valóságom, és nem vagyok hajlandó elrejteni.”

Csakhogy a közönség jelentős része nem empátiát, hanem ízléstelenséget és önmutogatást látott a gesztusban. A történet után Fiala napokra eltűnt a nyilvánosságból, majd visszatérésekor így reagált: