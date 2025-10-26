Lebukott Magyar Péter: tanácsadói múltja mindent elárul róla

Magyar Péter rendszeresen azzal házal, hogy pártja körül nagy számban gyülekeznek a jobboldalhoz köthető szakértők. Vélhetően azért szajkózza ezt a Tisza-vezér, mert ettől azt reméli, hogy jobboldali szavazók tömege fogja majd támogatni pártját a jövő tavaszi országgyűlési választásokon – írta a Magyar Nemzet vasárnap.
Ám a Tisza tanácsadóinak nyilatkozatai szinte kivétel nélkül sokkal inkább globális hálózatok iránti elköteleződésről és neoliberális nézetekről tanúskodnak – állapítják meg annak a cikksorozatuknak a zárórészében, amely sora vette a Tisza körüli tanácsadókat, politikusokat.
A lap Kármán András, Tanács Zoltán, illetve Forsthoffer Ágnes eddig ismertté vált nézeteit veszi górcső alá, illetve nyilatkozatok híján bemutatták Orbán Anita és Kapitány István előéletét.
Ahogyan korábban lapunk is megírta, Orbán balázs szavait idézve:
„Kármán Andrásnak az a legnagyobb nézeteltérése a mostani kormánnyal, hogy mi be akartuk vonni a bankokat a közteherviselésbe és bevezettük a bankadót, ő pedig ezzel nem értett egyet. Ezért lett kitéve a szűre. Hova ment egyből? Egy bankba. Amelyik
folyamatosan követeli azóta is a bankok terhének csökkentését.
A Napnál is világosabb, hogy egy ilyen gazdasági főember ki akarja vezetni a bankadót. Az így kieső bevételt viszont valamiből pótolni kell majd. Honnan? A dolgozó emberek, a családok, a vállalkozások zsebéből. Adóemeléssel.”
Magyar Péter virtigli liberális embere
Tanács Zoltán a virtigli liberális Magyar Péter csapatá, aki egy olyan cégnek volt felsővezetője, amelyet a Gyurcsány-korszakban milliárdokkal tömött ki az állami szféra. Tanács Zoltán, a Tisza Párt újdonsült tanácsadójának meggyőződése, hogy mesterséges intelligencia hamarosan munkahelyek tömegét fogja megszüntetni, ám ezt ő sokkal inkább üdvözlendő tényként fogadja, mintsem veszélyként értékelné.
Szerinte nem érdemes gyárakba beruházni, hiszen a munkásokat nemsokára kiváltják a robotok.
Aki a Bokros-csomagot hozná el a magyarokank
Forsthoffer Ágnes, a Forsthoffer oligarchacsalád sarja újra megjelent a politikai színpadon, a Tisza Párt alelnökeként a turizmust képviseli. A család Balatonfüred és Tihany környéki ingatlanjai, szállodái és cégei sok százmilliós árbevétellel és EU-pályázati sikerekkel büszkélkedhetnek.
Forsthoffer igen hízelgő gondolatokat írt arról a Bokros-csomagról, ami a 90-es évek közepén magyar családok százezreinek tette kilátástalanná az életét. Emlékeztetőül, hogy mit is okozott a Bokros-csomag:
- a forint azonnal leértékelődött 9 százalékkal,
- befagyasztották a béreket,
- visszafogták a családtámogatásokat, ezzel egy időben pedig
- felgyorsították a privatizációt.
- a megszorítócsomag miatt jelentősen csökkent a magyarok életszínvonala.
A globalista ex-fideszes újra próbálkozik
Orbán Anita múltja és kapcsolatrendszere komoly kérdéseket vet fel: karrierje a szocialista kormányok idején futott fel, később pedig a Bajnai-féle, globalista háttérhálózatokban – a Globsec és a Soros családhoz köthető European Council on Foreign Relations köreiben – kapott szerepet.
Gyurcsány bukása után ugyan megpróbált a Fideszhez dörgölőzni, de nagyon gyorsan, már a 2010-es választás előtt kirakták, jelenleg pedig a globalista hálózat tagja.
Az egykori impexes energiabáró
Kapitány István pályája az államszocialista külkereskedelemből indult, majd a világ egyik legnagyobb olajipari vállalatának globális alelnöki székéig jutott. A topmenedzser most Magyar Péter mellett tűnt fel. Közös fotóval és energetikai egyeztetéssel jelezték az új politikai szövetséget, amely szorosan illeszkedik a Tisza Párt brüsszeli irányvonalához.
Magyar Péter és Kapitány találkozója energiapolitikai szempontból is beszédes. Az Európai Bizottság elvárása szerint
Magyarországnak teljesen le kellene válnia az orosz energiahordozókról.
A Tisza Párt EP-frakciója pedig 2024-ben nyíltan támogatta ezt az irányt. Kapitány István nyugati LNG-piaci tapasztalata ezért fontos lehet Magyar Péter számára, aki a brüsszeli vonal mentén politizál.