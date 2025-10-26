Lebukott Magyar Péter: tanácsadói múltja mindent elárul róla

Magyar Péter rendszeresen azzal házal, hogy pártja körül nagy számban gyülekeznek a jobboldalhoz köthető szakértők. Vélhetően azért szajkózza ezt a Tisza-vezér, mert ettől azt reméli, hogy jobboldali szavazók tömege fogja majd támogatni pártját a jövő tavaszi országgyűlési választásokon – írta a Magyar Nemzet vasárnap.

Magyar Péter nem áll jól.

Forrás: Nézőpont Intézet

Ám a Tisza tanácsadóinak nyilatkozatai szinte kivétel nélkül sokkal inkább globális hálózatok iránti elköteleződésről és neoliberális nézetekről tanúskodnak – állapítják meg annak a cikksorozatuknak a zárórészében, amely sora vette a Tisza körüli tanácsadókat, politikusokat.

A lap Kármán András, Tanács Zoltán, illetve Forsthoffer Ágnes eddig ismertté vált nézeteit veszi górcső alá, illetve nyilatkozatok híján bemutatták Orbán Anita és Kapitány István előéletét.

Ahogyan korábban lapunk is megírta, Orbán balázs szavait idézve:

„Kármán Andrásnak az a legnagyobb nézeteltérése a mostani kormánnyal, hogy mi be akartuk vonni a bankokat a közteherviselésbe és bevezettük a bankadót, ő pedig ezzel nem értett egyet. Ezért lett kitéve a szűre. Hova ment egyből? Egy bankba. Amelyik

folyamatosan követeli azóta is a bankok terhének csökkentését.

A Napnál is világosabb, hogy egy ilyen gazdasági főember ki akarja vezetni a bankadót. Az így kieső bevételt viszont valamiből pótolni kell majd. Honnan? A dolgozó emberek, a családok, a vállalkozások zsebéből. Adóemeléssel.”

Magyar Péter virtigli liberális embere

Tanács Zoltán a virtigli liberális Magyar Péter csapatá, aki egy olyan cégnek volt felsővezetője, amelyet a Gyurcsány-korszakban milliárdokkal tömött ki az állami szféra. Tanács Zoltán, a Tisza Párt újdonsült tanácsadójának meggyőződése, hogy mesterséges intelligencia hamarosan munkahelyek tömegét fogja megszüntetni, ám ezt ő sokkal inkább üdvözlendő tényként fogadja, mintsem veszélyként értékelné.

Szerinte nem érdemes gyárakba beruházni, hiszen a munkásokat nemsokára kiváltják a robotok.

Aki a Bokros-csomagot hozná el a magyarokank

Forsthoffer Ágnes, a Forsthoffer oligarchacsalád sarja újra megjelent a politikai színpadon, a Tisza Párt alelnökeként a turizmust képviseli. A család Balatonfüred és Tihany környéki ingatlanjai, szállodái és cégei sok százmilliós árbevétellel és EU-pályázati sikerekkel büszkélkedhetnek.