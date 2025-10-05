Magyar Péter megkaphatta Brüsszelből a selyemzsinórt, az is eldőlhetett, ki jöhet helyette – mutatjuk a részleteket

Az Ellenpont értesülései szerint Brüsszelben már döntés születhetett arról, hogy Magyar Pétert fokozatosan háttérbe szorítják, mivel a legutóbbi felmérések szerint a Tisza Párt elnöke nem képes megszólítani a bizonytalan szavazókat, és elvesztette a korábbi lendületét.

Magyar Péter (Fotó: FERENC ISZA / AFP)

A lap úgy tudja, a Századvég Alapítvány egyik friss kutatása azt mutatja, hogy a választók körében Karácsony Gergely népszerűbb Magyar Péternél, és a brüsszeli döntéshozók is erre reagálnak.

A felmérés adatai szerint Karácsony Gergely támogatottsága 45 százalék, míg Magyar Péteré mindössze 41 százalék.

A különbség nem tűnik nagynak, de az elutasítottság tekintetében már komoly a kontraszt: Magyar Pétert a választók 55 százaléka elutasítja, míg Karácsonyt 51 százalék.

A cikk szerint mindez arra utal, hogy a Tisza Párt elnöke „elérte az üvegplafont”, vagyis a népszerűsége csúcsára ért, és további bővülésre nincs esélye.

Az Ellenpont szerint Magyar Péter népszerűségvesztésének több oka is van:

a bizonytalan szavazók nem hisznek benne mint lehetséges kormányfőben,

a párt gazdasági programja (különösen az adóemeléseket érintő kijelentések) elriasztotta a mérsékelt szavazókat,

valamint a több botrány és kommunikációs hibák is rontották a hitelességét.

Továbbá a Magyar Társadalomkutató felmérése szerint a választók többsége nem hisz a győzelmében – közel kétszer annyian számítanak Orbán Viktor újabb sikerére, mint Magyar Péterére.

A lap úgy fogalmaz:

Magyar Péter eljutott oda, hogy sokan már nem alternatívát, hanem problémát látnak benne.

Ezzel szemben Karácsony Gergely az utóbbi hónapokban újraépítette politikai arculatát, és függetlenebb szereplőként kezd megjelenni a baloldalon.

A cikk szerint Gyurcsány Ferenc befolyása látványosan csökken a főpolgármester körül, amit Brüsszelben is kedvezően fogadtak.

Az Ellenpont állítása szerint a brüsszeli döntéshozók új stratégiát dolgoznak ki a magyar ellenzék számára, amelynek célja egy „elfogadhatóbb, mérsékeltebb és együttműködőbb” vezető előtérbe helyezése.

Ennek a szerepnek most Karácsony Gergely tűnik a legalkalmasabbnak, míg Magyar Pétert fokozatosan „lefokozhatják”, és a jövőben inkább háttérszerepet kaphat.

A portál összegzése szerint a baloldali erők és a brüsszeli partnerek döntése már megszületett: Magyar Péter ideje lejárt, és a következő hónapokban Karácsony Gergely lehet az ellenzék új központi figurája.