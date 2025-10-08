Magyar Péter Dobrev Klárával karöltve védte magát

Politika gátlástalanság, amikor Dobrev Klára védi Magyar Péter mentelmi jogát, Magyar Péter pártja pedig Dobrev Kláráét. A politikai tisztesség és mértéktartás teljes hiánya. A hatalom megszerzésére vagy megtartására irányuló, minden nemzeti megfontolást félretoló törekvés – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Dobrev Klára kulcsszerepet játszott abban, hogy Magyar Péter megtarthassa mentelmi jogát

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Mint korábban beszámoltunk róla: az Európai Parlament keddi ülésén a baloldali képviselők egyértelműen politikai alapon döntöttek, amikor nem engedték, hogy Magyar Péter ügye a bíróság elé kerüljön, és ebben kulcsszerepet kapott Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció elnöke és a baloldal tevékeny részese volt annak, hogy a Tisza vezetője megtarthatta mentelmi jogát.