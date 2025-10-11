Magyar Péter megjelenése óta durvult el az internetes nyelvezet

Különösen Magyar Péter megjelenése óta durvult el még inkább a helyzet, és fordult most már verbális lincselésbe – mondta el Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Magyar Péter sem marad le, ha verbális agresszióról van szó

Kocsis Máté megjegyezte, maga Magyar Péter az, aki egyébként újságírókkal szemben viselkedik durván, vagy ahogyan a frakcióvezető fogalmaz:

„Hogy mást ne mondjak, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz egy bodicsekkel kivágja az árokba a Mandiner újságíróját.”

Ez az agresszió és erőszak átszivárog az interneten, mindig is durva volt a kommentszekció nyelvezete, de most még inkább az Magyar Péternek köszönhetően – tette hozzá Kocsis.