Kocsis Máté kőkeményen kiosztotta Magyar Pétert

„25 éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt. Egy narcisztikus, önimádó, hülye barom!” – írta le a véleményét Kocsis Máté kendőzetlen őszinteséggel a Tisza Párt vezéréről a Facebook-bejegyzésében.

MAGYAR PÉTER (Fotó: YouTube)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

Azóta is készül a nagy pillanatra. Még mindig próbálkozik. Már a sajátjai is kiröhögik!

Kocsis Máté Facebook-bejegyzéséhez Balla György kormánypárti országgyűlési képviselő is hozzászólt, ő ezt írta: