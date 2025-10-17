Kocsis Máté kőkeményen kiosztotta Magyar Pétert

Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kíméletlen őszinteséggel írta le a véleményét a Tisza Párt vezéréről.
„25 éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt. Egy narcisztikus, önimádó, hülye barom!” – írta le a véleményét Kocsis Máté kendőzetlen őszinteséggel a Tisza Párt vezéréről a Facebook-bejegyzésében.
A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:
Azóta is készül a nagy pillanatra. Még mindig próbálkozik. Már a sajátjai is kiröhögik!
Kocsis Máté Facebook-bejegyzéséhez Balla György kormánypárti országgyűlési képviselő is hozzászólt, ő ezt írta:
A narcisztikus mellé már párosult a pszichopata is. Érdemes ráguglizni a narcisztikus pszichopata címszóra. Magyar Péter jellemrajzát lehet olvasni.
