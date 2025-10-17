Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas botrány Lengyelországban! Szabadon engedtek egy terroristát

Sport

Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

Magyar Péter

Kocsis Máté kőkeményen kiosztotta Magyar Pétert

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kíméletlen őszinteséggel írta le a véleményét a Tisza Párt vezéréről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterFideszTisza PártBalla GyörgyKocsis Máté

„25 éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt. Egy narcisztikus, önimádó, hülye barom!” – írta le a véleményét Kocsis Máté kendőzetlen őszinteséggel a Tisza Párt vezéréről a Facebook-bejegyzésében.

MAGYAR PÉTER (Fotó: YouTube)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

Azóta is készül a nagy pillanatra. Még mindig próbálkozik. Már a sajátjai is kiröhögik!

Kocsis Máté Facebook-bejegyzéséhez Balla György kormánypárti országgyűlési képviselő is hozzászólt, ő ezt írta:

A narcisztikus mellé már párosult a pszichopata is. Érdemes ráguglizni a narcisztikus pszichopata címszóra. Magyar Péter jellemrajzát lehet olvasni.

Ezek szerint már az ujjlenyomatok is az ukránoknál vannak! – üzente Kocsis Máté Radnai Márknak

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!