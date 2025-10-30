Magyar Péter egy Orbán Viktor másolatot szeretne bemutatni az embereknek

Van egy mintázat, amit Magyar Péter követ, és ezt a mintázatot Orbán Viktor jelölte ki – mondta Kocsis Máté, majd hozzátette:

Hogyha Orbán Viktor Tusnádfürdőn vesz részt minden évben egy erdélyi fesztiválon, és ott mond nagy beszédet, akkor Magyar Péter is szervezett magának egyet, mert neki is az kell. Köztudomású, hogy a polgári jobboldalnak a holdudvarához tartozó emberek minden évben szeptember elején Kötcsén gyűlnek össze egy pikniken, egy kötcsei pikniken, ahol előadásokat hallgatnak meg többek között Orbán Viktortól. Hát erre hogy-hogy nem, Magyar Péter szintén tartott egy kötcsei rendezvényt idén magának. Orbán Viktornak jó pár évvel ezelőtt szavajárása volt, hogy lépésről-lépésre, tégláról-téglára, akkor Magyar Péter ezt a saját szlogenjévé teszi.

Orbán Viktor tisztelegve köszönt például sokszor a közönségének hosszú évek óta, és ezt is utánozni szokta a Tisza Párt vezére. Ebből következik, hogy Magyar Péter szeretne a Hősök terén ugyanonnan beszélni, az is azért van, mert tulajdonképpen Orbán Viktor másolatot szeretne bemutatni az embereknek

– hangsúlyozta a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.