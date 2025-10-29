Magyar Péter egyre rosszabb állapotban van

Ha megnézed a közhangulatot, a rengeteg ügyet, amivel bukdácsolnak, gyakorlatilag a nyár közepe óta ők bukdácsolnak. Az emberek egyre inkább elbizonytalanodnak abban, hogy vajon jó váltás-e azt a miniszterelnököt lecserélni, aki a világ vezető hatalmait képes Magyarországra hozni, jó-e lecserélni arra az emberre, aki lehallgatja a feleségét, aki kétszínű, aki hazug, akinek a szavában nem lehet megbízni, aki mindennap megváltoztatja a mondandóját, aki megtagadja a legközvetlenebb munkatársait, ha úgy szolgálja az érdeke