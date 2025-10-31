Magyar Péter elismerte: „függetlennek” mondott szakértőik a Tisza álláspontját képviselik

Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt különféle szakértői felszólalásainak részleteiből álló videó-összeállítást tett közzé pénteken a Facebook-oldalán. A videó egy pontján Magyar Péter kijelenti: dolgoznak a párt szakpolitikai munkacsoportjai,

fellépnek a rendezvényeiken, ahol a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik.”

Magyar Péter szakértői hangosan kiállnak az adóemelés és a nyugdíjak csökkentése mellett (Fotó: Mirkó István)

Magyar Péter eddig tagadta, most beismerte

A videóban több mondat is elhangzik a Tisza adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveiről. Egy tiszás szakértő nő például azt mondja:

Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés, evvel én nem értek egyet, mert aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani.”

Magyar Péter kerek perec kimondja, amit eddig ő és a párt alelnökei csak kerülgettek, illetve tagadtak: a fórumokon részt vevő független szakértők

a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik.

A miniszterelnök a videós poszt alá kommentben ezt írta: