Jeszenszky Zsolt keményen helyretette Magyar Pétert – ezt nem teszi zsebre

Kitalált számok, felmérés nélkül, mesterségesen generált megtekintések – Jeszenszky Zsolt X oldalán tette helyre a Tisza Párt vezérét. Magyar Péter bejegyzésére válaszolt Jeszy.
Az Origón futó Politikai Hobbista házigazdája, Jeszenszky Zsolt X-oldalán közölte: Magyar Péter elveszítette a kapcsolatot a valósággal, ugyanis olyan számokat közölt az október 23-i menetekről, amelyek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal.
Ahogyan Jeszy fogalmaz:
„Ezeket a számokat ma találta ki. Semmilyen felmérés nem volt. Csak megkapta a friss adatokat, és valami nagyot akart durrantani.”
Magyar Péter ennek a felsorolásnak nem fog örülni
Jeszy sorolta, hogy szerinte:
- a tüntetéssel kapcsolatos Meta és YT megtekintések 64%-a, míg a pozitív interakciók 82% mesterségesen generált,
- a regisztrált, de meg nem jelent Tisza-szigetek közül 62 lett azóta inaktív (a tagok törölték magukat az applikációból is),
- az elmúlt 10 napban összesen 103-an töltötték ki a Nemzet Hangját, így még mindig 26.000 alatt van.
Jeszy hozzátette, folytatja még a felsorolást, és szerinte ez történik, amikor egy árulót elárulnak.
