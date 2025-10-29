Jeszenszky Zsolt keményen helyretette Magyar Pétert – ezt nem teszi zsebre

Hírlevél

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kitalált számok, felmérés nélkül, mesterségesen generált megtekintések – Jeszenszky Zsolt X oldalán tette helyre a Tisza Párt vezérét. Magyar Péter bejegyzésére válaszolt Jeszy.
Jeszenszky ZsoltszámokinterakcióMagyar Péter

Az Origón futó Politikai Hobbista házigazdája, Jeszenszky Zsolt X-oldalán közölte: Magyar Péter elveszítette a kapcsolatot a valósággal, ugyanis olyan számokat közölt az október 23-i menetekről, amelyek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal.

MagyarPéter, Pinokkió, Magyar Péter
Magyar Péter-karikatúra
Fotó: Facebook/Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Ahogyan Jeszy fogalmaz:

„Ezeket a számokat ma találta ki. Semmilyen felmérés nem volt. Csak megkapta a friss adatokat, és valami nagyot akart durrantani.”

Magyar Péter ennek a felsorolásnak nem fog örülni

Jeszy sorolta, hogy szerinte:

  • a tüntetéssel kapcsolatos Meta és YT megtekintések 64%-a, míg a pozitív interakciók 82% mesterségesen generált,
  • a regisztrált, de meg nem jelent Tisza-szigetek közül 62 lett azóta inaktív (a tagok törölték magukat az applikációból is),
  • az elmúlt 10 napban összesen 103-an töltötték ki a Nemzet Hangját, így még mindig 26.000 alatt van.

Jeszy hozzátette, folytatja még a felsorolást, és szerinte ez történik, amikor egy árulót elárulnak.

 

