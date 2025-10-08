Magyar Péter EP-képviselője is beismerte: valóban történt adatszivárgás

Elszólta magát a Tisza Világ körül kialakult botrányról Lakos Eszter. Magyar Péter saját EP-képviselője ismerte be: valóban történt adatszivárgás – írta meg a Magyar Nemzet a Hír TV-re hivatkozva.

Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Magyar Péter európai parlamenti képviselője is beismeri

„Az adatkiszivárogtatásokat vizsgálják, és úgy tudom, hogy ez egy adatfeltörés volt”

– ismerte be Lakos Eszter, a Tisza EP-képviselője a hírcsatorna riporterének.

Ahogyan korábban lapunk is megírta, A Tisza adatszivárgási botránya különösen sötét színezetet kapott. Ugyanis a Tisza-applikáció létrehozásában közreműködő vezető olyan projektekhez köthető, amelyek közvetlenül a háborús műveletek támogatását szolgálják.

Magyar Péter tehát egy olyan fejlesztővel dolgozott, aki katonai robotikai projektekben érintett.

Felvetődik a kérdés: hogyan választhatott a Tisza Párt egy ilyen hátterű céget, és milyen adatokhoz, kapcsolatokhoz, technológiákhoz juthatott hozzá az ukrán partner? A tény, hogy katonai fejlesztésekhez kötődő szereplő vett részt egy magyar politikai applikáció létrehozásában, komoly biztonsági és etikai aggályokat vet fel.