Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

Magyar Péter

Magyar Péter EP-képviselője is beismerte: valóban történt adatszivárgás

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lakos Eszter is beismerte, történt adatszivárgás. Vizsgálják. Magyar Péter eleinte tagadta, majd kénytelen volt csendben beismerni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterLakos EszterTisza Világbotránybeismerésapplikáció

Elszólta magát a Tisza Világ körül kialakult botrányról Lakos Eszter. Magyar Péter saját EP-képviselője ismerte be: valóban történt adatszivárgás – írta meg a Magyar Nemzet a Hír TV-re hivatkozva.

magyarpéter, tüntetés, magyar péter
Magyar Péter
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Magyar Péter európai parlamenti képviselője is beismeri

„Az adatkiszivárogtatásokat vizsgálják, és úgy tudom, hogy ez egy adatfeltörés volt”

– ismerte be Lakos Eszter, a Tisza EP-képviselője a hírcsatorna riporterének.

Ahogyan korábban lapunk is megírta, A Tisza adatszivárgási botránya különösen sötét színezetet kapott. Ugyanis a Tisza-applikáció létrehozásában közreműködő vezető olyan projektekhez köthető, amelyek közvetlenül a háborús műveletek támogatását szolgálják. 

Magyar Péter tehát egy olyan fejlesztővel dolgozott, aki katonai robotikai projektekben érintett. 

Felvetődik a kérdés: hogyan választhatott a Tisza Párt egy ilyen hátterű céget, és milyen adatokhoz, kapcsolatokhoz, technológiákhoz juthatott hozzá az ukrán partner? A tény, hogy katonai fejlesztésekhez kötődő szereplő vett részt egy magyar politikai applikáció létrehozásában, komoly biztonsági és etikai aggályokat vet fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!