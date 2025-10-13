Immár bebizonyosodott, Magyar Péter csak a mentelmi joga miatt ragaszkodik EP-mandátumához

Hivatalos: Magyar Péter csak a mentelmi jog miatt tartja meg az EP-mandátumát! – mutatott rá közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője felhívta a figyelmet a Magyar Nemzet cikkére, amelyben azt írják: Magyar Péter az Európai Parlament leggyakrabban hiányzó képviselője lett, a hivatalos statisztikák szerint hónapok óta nem vesz részt sem a plenáris, sem a bizottsági üléseken.

Magyar Pétert a Manfred Weber vezette Európai Néppárt húzta ki a bajból (Fotó: Teknős Miklós)

Rámutattak: ahogy tavaly, úgy idén szeptemberben sem jelent meg egyszer sem a munkahelyén, pedig a Tisza háza táján több olyan dolog is történt, amelyek alapján elvárható lett volna a jelenléte. Példaként említették, hogy

Magyar mentelmi ügyeivel foglalkozott szeptemberben a jogi ügyekért felelős szakbizottság, majd múlt héten a plenáris ülésen szavaztak róla az európai parlamenti képviselők.

Ugyanakkor az is igaz, a baloldalivá vált Európai Néppárt megmentette őt, ahogyan a magyarverő Ilaria Salis kommunista képviselőt is – tették hozzá. Ráadául Magyar Péter akkor sem volt kint, így ő csak azt tudta újfent bizonyítani, hogy Magyarország képviselete nála üres szavakban merül ki.

Márpedig ebben az ügyben tudott volna mit tenni, hiszen mindössze egyetlen szavazaton múlott, hogy Salisnak nem kell a magyar igazságszolgáltatás előtt felelnie bűneiért. Október 23-nak tehát Magyar Péter úgy fut neki, hogy távollétével megmentett egy szélsőbaloldali-kommunista érzelmű képviselőt a jogi felelősségre vonástól

– hangsúlyozta a hírportál.

Ha mindez nem lenne elég, a lap szerint távolmaradásával a Tisza Párt elnöke egyebek mellett azt is elmulasztja, hogy a magyar gazdák és választók érdekeit képviselje Brüsszelben. Hogy Magyar Péter „lógásának” többek között milyen következményei vannak még, arról a Magyar Nemzet hasábjain olvashat többet.