Magyar Péter és a sajtó: ellentmondásos viszony, kettős mércével

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook oldalán egy önmagáért beszélő videós összeállításban mutatja be, hogy mennyire hamis és következetlen Magyar Péter és párttársainak a sajtóhoz való viszonyulása.

Magyar Péter és a pártja rendszeresen aggódik a sajtó szabadságáért, közben pedig durván támadja és kizárja a neki nem tetsző sajtót (Fotó: Mirkó István)



Magyar Péter számára a sajtószabadság azt jelenti, hogy senki sem kritizálhatja őt

Magyar Péter rendszeresen hangoztatja, hogy támogatja a szabad és független sajtót, ám gyakorlatban gyakran negligálja vagy támadja azokat a médiumokat, amelyek kritikus kérdéseket tesznek fel neki vagy a pártjának.

Több alkalommal is előfordult, hogy a Tisza Párt vezetője interjúkat mondott le az utolsó pillanatban, illetve nyíltan sértő hangnemben beszélt egyes általa nem kedvelt újságírókról és szerkesztőségekről.

Ugyanakkor a saját, tiszás rendezvényein csak a számára kedvező orgánumok kapnak hozzáférést, más médiumokat sokszor kizárnak, mellőznek vagy korlátozottan engednek be. Ez a kettősség élesen szemben áll a párt által hangoztatott demokratikus értékekkel.

Ráadásul Magyar Péter – miközben a nyilvánosság fontosságáról beszél – azzal egy időben a közösségi oldalain durván támadja azokat a szerkesztőségeket, amelyek kritikus hangot ütnek meg vele szemben.

A tiszás politikusok közül Magyar Péter katonai főtanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz a nyáron egy kötcsei eseményen már fizikai erőszakot is alkalmazott egy neki nem tetsző újságíróval szemben, csak azért mert az kérdéseket mert feltenni neki.