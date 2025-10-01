Menczer Tamás: Orbán Viktorral az EU-ban Ukrajna kerítésen kívül marad

Menczer Tamás a legújabb Facebook-videójában kijelentette: „Viktort kicselezni azért nem könnyű, hiszen neki van ott a legnagyobb tapasztalata. Ha szétnéz a teremben, akkor azt láthatja, hogy ha mindenkit összeadnak, akkor közelít az ő idejéhez. Jogilag sem könnyű megkerülni végeredményben Magyarországot Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban. Addig, ameddig Orbán Viktor vezeti az országot.”

Hidvéghi Balázs és Menczer Tamás voltak a szerdai Harcosok órája vendégei

Fotó: Facebook/Németh Balázs vagyok

A politikus szerint a Tisza Párt és annak vezetője, Magyar Péter ellentétes állásponton van a kormánnyal. „Ne felejtsük el, hogy a brüsszeli bábkormány és annak vezető jelöltje, Magyar Péter csinált egy kiváló szavazást. 58 százalék azt mondta, hogy támogatja Ukrajna uniós tagságát. Ők behoznák Ukrajnát az unióba, szót fogadnának Webernek, és ezzel a háborút is támogatják” – fogalmazott.

Menczer szerint világos a választás: „Amíg a nemzeti kormány van, addig Ukrajna kívül marad az unión, és minden káros hatás is kívül. Ha jön a bábkormány, ők mást akarnak. Ők behoznák Ukrajnát, erről is dönteni kell.”

A Harcosok órája című műsor szerda reggel élőben volt követhető a Facebookon és a YouTube-on, a beszélgetés fő témái között szerepelt a nemzeti konzultáció, a Tisza Párt jelöltjeinek titkolózása, valamint a brüsszeli és varsói nyilatkozatok is.