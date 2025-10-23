Magyar Péter felbukkant a Békemeneten, erre senki sem számított – fotó

A Békemenet útvonalán a Nyugati téri felüljárónál egy életnagyságú Ursula von der Leyen kartonfigura fogadta a menet résztvevőit, aki épp Magyar Péterrel bábozott – számolt be a Vadhajtások.

Ursula von der Leyen Magyar Péterrel bábozik a Békemeneten Fotó: Vadhajtások.hu

Ezzel téve egy „enyhe” utalást a két szereplő kapcsolatára. Feltehetően Magyar Péter nagyon mérges lesz, ha ezt meglátja, de ez legyen az ő baja.

