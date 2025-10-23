Magyar Péter felbukkant a Békemeneten, erre senki sem számított – fotó

A Nyugati téri felüljáróról lelógatott kartonon Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Magyar Péterrel „bábozva" köszöntötte a Békemenet résztvevőit – számolt be a Vadhajtások.
Ezzel téve egy „enyhe” utalást a két szereplő kapcsolatára. Feltehetően Magyar Péter nagyon mérges lesz, ha ezt meglátja, de ez legyen az ő baja.
Ön is kövesse nálunk élőben a Békemenet eseményeit, és olvasson a történetéről.
