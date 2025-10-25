Zavar a Tiszában: nincs elég jelölt, elmarad az előválasztás – Deák Dániel leleplezte a káoszt

"A töredéke van meg csupán a jelölteknek, pedig Magyar Péter korábban szeptember 30-ra ígérte a bemutatásukat. Így elhatározta, hogy végül nem lesz semmilyen előválasztás a Tiszában; örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 105 jelöltet. A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy „feltörik” az előválasztási rendszerüket" - emlékeztetett közösségi oldalán Deák Dániel.

Deák Dániel politológus szerint Magyar Péter nem véletlenül ment bele a számháborúba: el akarja terelni a számára kedvezőtlen témákról a figyelmet. (Fotó: Vanik Zoltán)

Magyar Péter figyelemelterelésbe kezdett

A politológus annak kapcsán írt a fentiekről, hogy a Telexen megjelent egy arról: a jelenlegi elképzelés szerint csak az utolsó pillanatban, 2026 elején akarják bejelenteni a 106 egyéni jelölt nevét, és nem feltétlen mindenkit a pályázat segítségével választanának ki. "Magyarul, Magyar Péter már a párton belül is elismerte, idén már nem tudják megnevezni a 106 egyéni jelöltet, emellett nem pályáztatni fogják ezeket az embereket, hanem egyszerűen kiválasztani, hiszen nem lesz meg a 3-3 jelölt minden körzetben, így nem lesz kik között lefolytatni az előválasztást" - kommentálta Deák a hírt, aki szerint