Rendkívüli

Óriási bajban az ukránok, Moszkva pusztító ajándékot küldött

Magyar Péter

Ígéretek helyett árulás: Magyar Péter a 13. havi nyugdíjat is elvenné

Másfél éve van a politikai porondon, de Magyar Péter pályafutása már most egyetlen nagy átverésnek látszik. Amit Magyar Péter ígér, abból vagy semmi sem valósul meg, vagy épp az ellenkezője történik. A választók sorra szembesülhetnek a be nem tartott szavakkal, az eltitkolt ügyekkel és a hazug kommunikációval.
Az Ellenpont arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter a politikai színre lépése óta folyamatosan ígéretekkel halmozza el híveit, azonban azokból alig valósult meg valami. Első megszólalásában még azt mondta, hogy nem kíván politikai pályára lépni, majd arról beszélt, nem veszi át az európai parlamenti mandátumát: ennek ellenére ma EP-képviselő, és a 2026-os országgyűlési választáson is indulni készül. A politikai pályakezdés tehát már eleve hazugságokra épült.

Ellenpont: Magyar Péter egész pályafutása egy hazugságokra, be nem tartott ígéretekre épülő nagy politikai blöff (Fotó: AFP)

Mandátum és mentelmi jog: amit tagadott, azt használja most Magyar Péter

Magyar Péter azt ígérte, nem fog élni a képviselői mentelmi joggal, ám amikor az Ötkertben történt botrány miatt eljárás indult ellene, mégis az EP-képviselői védettség mögé bújt. Az Európai Parlament Jogi Bizottsága pedig épp a napokban nem javasolta a Tisza-vezér mentelmi jogának felfüggesztését, így az ügy Magyar Péter megkönnyebbülésére csak egyre tovább húzódik.

Átláthatóság helyett homály

A Tisza Párt a megalakulásakor negyedéves pénzügyi beszámolókat ígért, de ezek azóta rendre csúsztak vagy elmaradtak. Az ezzel kapcsolatos belső vitákat jelezte az a kiszivárgott hangfelvétel, amelyen Radnai Márk alelnök arról beszélt, hogy 103 millió forintot herdáltak el a Hősök téri rendezvényre. Elszámolás azóta sem történt ebben az ügyben.

Üres padsorok Strasbourgban

Magyar Péter aktív parlamenti munkát ígért, ehelyett az egyik legtöbbet hiányzó EP-képviselő lett. A lendületes munka helyett alig-alig jelenik meg az uniós parlament plenáris ülésein, miközben korábban pont ezért támadta a kormánypárti képviselőket.

Elmaradt előrehozott választás, láthatatlan jelöltek

Magyar Péter 2025-re előrehozott választásokat ígért, ami sem jogilag, sem politikailag nem volt reális. Ugyanekkor azt is bejelentette, hogy 106 jelöltet állít a Tisza:

  • persze a mai napig egyetlen jelölt neve sem ismert,
  • csak az övé, mivel kiderült, hogy a Hegyvidéken csak ő indul,
  • a többiek bemutatását hónapok óta ígérgetik, de mindig csak újabb határidőket tolnak ki.

A követők szavaztatása is elmaradt

Magyar azt is vállalta, hogy félévente megszavaztatja híveit, maradjon-e ő EP képviselő. Januárban volt az első szavazás, azóta viszont elmaradt a következő, így ez az ígéret is üres szólam maradt.

A valódi program: adóemelés és megszorítások

A számos megszegett ígéret fényében felmerül a kérdés: vajon mi lesz a sorsa azoknak az ígéreteknek, amelyeket most a nyugdíjakról és az adókról tesz Magyar Péter? A kiszivárgott háttéranyagok és a párt vezető közgazdászai szerint a Tisza Párt valójában adóemelésre készül: növelnék a személyi jövedelemadót, a társasági adót, megszüntetnék a rezsicsökkentést, sőt, a 13. havi nyugdíj is veszélyben lenne.

Magyar Péter egész pályafutása egy nagy politikai blöff

Az Ellenpont értékelése szerint Magyar Péter pályafutása a tankönyvi példája a szándékos átveréseknek. Nem politikusi karriert akart – EP-képviselő lett. Átláthatóságot ígért – beszámolók maradtak el. Előrehozott választást ígért – nem lett. Képviselőjelöltek bemutatását ígérte – mindmáig nem történt meg. És a sor nyilvánvalóan folytatódni fog. Teljesen egyértelmű: mindegy, Magyar Péter mit mond, az ellenkezőjét fogja csinálni. Az egész egy nagy átverés. Nem az a lényeg, mit mond az adókról és a nyugdíjakról, hiszen úgyis hazudik; hanem az, mit mondanak a háttérben az emberei és a szakértői. A valóság az, hogy emelni fogják a személyi jövedelemadót, a társasági adót, elveszik a 13. havi nyugdíjat, eltörlik a rezsicsökkentést és ezer forint lesz a benzin. Ezt bizonyítják a Dálnoki Áron, Tarr Zoltán, Bod Péter Ákos és Surányi György által a háttérben elmondott szavak.

 

