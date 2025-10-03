Ígéretek helyett árulás: Magyar Péter a 13. havi nyugdíjat is elvenné

Az Ellenpont arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter a politikai színre lépése óta folyamatosan ígéretekkel halmozza el híveit, azonban azokból alig valósult meg valami. Első megszólalásában még azt mondta, hogy nem kíván politikai pályára lépni, majd arról beszélt, nem veszi át az európai parlamenti mandátumát: ennek ellenére ma EP-képviselő, és a 2026-os országgyűlési választáson is indulni készül. A politikai pályakezdés tehát már eleve hazugságokra épült.

Ellenpont: Magyar Péter egész pályafutása egy hazugságokra, be nem tartott ígéretekre épülő nagy politikai blöff (Fotó: AFP)

Mandátum és mentelmi jog: amit tagadott, azt használja most Magyar Péter

Magyar Péter azt ígérte, nem fog élni a képviselői mentelmi joggal, ám amikor az Ötkertben történt botrány miatt eljárás indult ellene, mégis az EP-képviselői védettség mögé bújt. Az Európai Parlament Jogi Bizottsága pedig épp a napokban nem javasolta a Tisza-vezér mentelmi jogának felfüggesztését, így az ügy Magyar Péter megkönnyebbülésére csak egyre tovább húzódik.

Átláthatóság helyett homály

A Tisza Párt a megalakulásakor negyedéves pénzügyi beszámolókat ígért, de ezek azóta rendre csúsztak vagy elmaradtak. Az ezzel kapcsolatos belső vitákat jelezte az a kiszivárgott hangfelvétel, amelyen Radnai Márk alelnök arról beszélt, hogy 103 millió forintot herdáltak el a Hősök téri rendezvényre. Elszámolás azóta sem történt ebben az ügyben.

Üres padsorok Strasbourgban

Magyar Péter aktív parlamenti munkát ígért, ehelyett az egyik legtöbbet hiányzó EP-képviselő lett. A lendületes munka helyett alig-alig jelenik meg az uniós parlament plenáris ülésein, miközben korábban pont ezért támadta a kormánypárti képviselőket.

Elmaradt előrehozott választás, láthatatlan jelöltek

Magyar Péter 2025-re előrehozott választásokat ígért, ami sem jogilag, sem politikailag nem volt reális. Ugyanekkor azt is bejelentette, hogy 106 jelöltet állít a Tisza:

persze a mai napig egyetlen jelölt neve sem ismert,

csak az övé, mivel kiderült, hogy a Hegyvidéken csak ő indul,

a többiek bemutatását hónapok óta ígérgetik, de mindig csak újabb határidőket tolnak ki.

A követők szavaztatása is elmaradt

Magyar azt is vállalta, hogy félévente megszavaztatja híveit, maradjon-e ő EP képviselő. Januárban volt az első szavazás, azóta viszont elmaradt a következő, így ez az ígéret is üres szólam maradt.