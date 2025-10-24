Magyar Péter is elismerte: nem sikerült rendszerváltó tömeget felmutatnia a Tiszának október 23-án

Bár a Tisza Párt kommunikációja győzelemről szólt, belső források szerint a pártvezetés és Magyar Péter is úgy értékeli, hogy október 23-án alulmaradtak a Békemenettel szemben, mivel nem sikerült felmutatniuk az általuk remélt nagyságú tömeget a Hősök terére rendezett központi rendezvényükön.
Magyar Péter már a felelősöket keresi az október 23-ai kudarc miatt
Mindent megtettünk, ugyanakkor nem sikerült rendszerváltó tömegeket felmutatni tegnap”
– mondta el a Magyar Nemzetnek egy a Tisza Párt vezetésével együtt dolgozó személy.
A mozgósítás és a szervezés Magyar Péter tetszését sem nyerte el. A vidéki Tisza-szigetek jelenléte alulmúlta a várakozásokat, sokan késve vagy egyáltalán nem érkeztek meg Budapestre. A résztvevők döntő többsége a fővárosból jött, amit a pártelnök szóvá is tett.
Magyar Péter is felismerte, hogy ugyan szép tömeg gyűlt össze, de nem volt egy rendszerváltó nagygyűlés, amit ő tegnapra akart. Ezt pedig az esemény után felrótta mindenkinek”
– fogalmazott a lap informátora.
A Tisza elnöke eredetileg lavinát akart elindítani és kormányváltó hangulatot teremteni, ám számítása nem jött be. A kormánypártokat támogató Békemeneten a Tisza Nemzeti felvonulásánál lényegesen nagyobb tömeg vett részt. A tiszás belső értékelés szerint Magyar Péter csalódott volt, amiért a várt politikai lendület elmaradt.
A szervezés gyengeségei is hozzájárultak a kudarchoz: a beszéd közben sokan egyszerűen hazamentek. A Magyar Nemzet tudósítása szerint a Hősök terén fél óra elteltével látványosan csökkent a tömeg, egyre közelebb lehetett kerülni a színpadhoz. A résztvevők egy része unalmasnak és terjengősnek találta Magyar Péter beszédét, a gyenge hangosítás miatt pedig sokan egyáltalán nem is hallották a szónokot.
A vidékiek nem jöttek, a budapestiek egy része meg elment fél óra után”
– fogalmazott egy dunántúli Tisza-aktivista.
A csalódott résztvevők szerint a pártelnök beszéde nem adott új lendületet, sokan ezért elégedetlenül távoztak már a rendezvény vége előtt.