Magyar Péter is elismerte: nem sikerült rendszerváltó tömeget felmutatnia a Tiszának október 23-án

Bár a Tisza Párt kommunikációja győzelemről szólt, belső források szerint a pártvezetés és Magyar Péter is úgy értékeli, hogy október 23-án alulmaradtak a Békemenettel szemben, mivel nem sikerült felmutatniuk az általuk remélt nagyságú tömeget a Hősök terére rendezett központi rendezvényükön.

A Tisza Párt vezetése számára egyértelmű, hogy október 23-án nem sikerült áttörést elérniük és a párt elnöke, Magyar Péter is elégedetlen volt a mozgósítással és a szervezéssel

Magyar Péter már a felelősöket keresi az október 23-ai kudarc miatt

Mindent megtettünk, ugyanakkor nem sikerült rendszerváltó tömegeket felmutatni tegnap”

– mondta el a Magyar Nemzetnek egy a Tisza Párt vezetésével együtt dolgozó személy.

A mozgósítás és a szervezés Magyar Péter tetszését sem nyerte el. A vidéki Tisza-szigetek jelenléte alulmúlta a várakozásokat, sokan késve vagy egyáltalán nem érkeztek meg Budapestre. A résztvevők döntő többsége a fővárosból jött, amit a pártelnök szóvá is tett.

Magyar Péter is felismerte, hogy ugyan szép tömeg gyűlt össze, de nem volt egy rendszerváltó nagygyűlés, amit ő tegnapra akart. Ezt pedig az esemény után felrótta mindenkinek”

– fogalmazott a lap informátora.

A Tisza elnöke eredetileg lavinát akart elindítani és kormányváltó hangulatot teremteni, ám számítása nem jött be. A kormánypártokat támogató Békemeneten a Tisza Nemzeti felvonulásánál lényegesen nagyobb tömeg vett részt. A tiszás belső értékelés szerint Magyar Péter csalódott volt, amiért a várt politikai lendület elmaradt.

A szervezés gyengeségei is hozzájárultak a kudarchoz: a beszéd közben sokan egyszerűen hazamentek. A Magyar Nemzet tudósítása szerint a Hősök terén fél óra elteltével látványosan csökkent a tömeg, egyre közelebb lehetett kerülni a színpadhoz. A résztvevők egy része unalmasnak és terjengősnek találta Magyar Péter beszédét, a gyenge hangosítás miatt pedig sokan egyáltalán nem is hallották a szónokot.

A vidékiek nem jöttek, a budapestiek egy része meg elment fél óra után”

– fogalmazott egy dunántúli Tisza-aktivista.

A csalódott résztvevők szerint a pártelnök beszéde nem adott új lendületet, sokan ezért elégedetlenül távoztak már a rendezvény vége előtt.