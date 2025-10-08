Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Mezey György

Magyar Péter

Lebukott Magyar Péter: kézzel vezérli a Tisza előválasztását

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Magyar Péter kézivezérelt módon próbálja irányítani a Tisza Párt előválasztását. A Magyar Nemzet forrásai úgy tudják, az elnök előre jelzi a helyi szervezeteknek, ki a „megfelelő” jelölt, így a párt belső voksolása inkább kirakatnak tűnik. A háttérben egyre súlyosabb szervezési gondok és pénzügyi kérdőjelek is kirajzolódnak.
Magyar PéterTisza Pártkézivezérelt

Egyre több belső forrás állítja, hogy Magyar Péter közvetlenül befolyásolja a Tisza Párt előválasztási folyamatát. Információik szerint a pártelnök egyértelmű jelzéseket küld a szigettagoknak arról, kiket tart támogatandó jelöltnek – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Radnai Márk alelnök imád titkolózni (Kép forrása: Facebook)
 Magyar Péter és Radnai Márk
Fotó: Magyar Nemzet

Ezt erősítette meg egy budapesti Tisza-sziget koordinátora is, aki a lapnak azt mondta: 

Majd ha eljön az idő, mindenki tudni fogja, kire kell szavaznia.

Bár Magyar Péter korábban „egyedülálló, demokratikus előválasztási rendszert” ígért, a párt belső működéséről kiszivárgó információk szerint valójában minden döntést ő hoz meg. Több forrás „kirakat-előválasztásnak” nevezte a folyamatot, amelyben a szavazás a Tisza Világ alkalmazáson keresztül, teljesen átláthatatlanul zajlik majd.

– Minden körzetben két gyenge és egy erős jelölt lesz. Mindenki tudja majd, kire kell szavazni – fogalmazott egyik informátor, aki az egész folyamatot „cirkusznak” nevezte.

Magyar Péter egyedül dönt

A pártelnök állítása szerint 315 jelölt indul majd az előválasztáson, ám a források szerint ez sem biztos. Több körzetben nem is lesz valódi verseny, mert Magyar Péter „saját embereit” ülteti pozícióba.

Egy tiszás forrás szerint „könnyen lehet, hogy végül csak ott tartanak előválasztást, ahol nincs biztos kádere” a pártelnöknek. Más körzetekben a jelöltek neve már most eldőlt.

A párton belül sokan attól tartanak, hogy az előválasztás nem a demokratikus működésről, hanem a pártelnök hatalmi kontrolljáról szól. Egyre többen nevezik a folyamatot „one man show”-nak, amelyben Magyar Péter minden részletet maga határoz meg.

Gyengülő lendület és belső válság

A Tisza Párt lendülete az utóbbi hónapokban látványosan megtört. A képviselőjelöltek bejelentése elmaradt, a tervek szerint csak novemberben derül ki, kik indulhatnak a 2026-os választáson. A késlekedést a párt vezetése azzal magyarázza, hogy most a „Nemzet hangja” szavazásra koncentrálnak.

A háttérben azonban súlyosabb problémák húzódnak meg. Több körzetben egyszerűen nincs megfelelő jelölt, másutt a jelentkezők nem vállalják a nyilvánosságot a negatív hangulat miatt.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint „teljes kudarc a Tisza jelöltállítása”. Mint mondta, „alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek, Magyar Péter pedig csak azzal foglalkozik, hogy tapsoltassa magát”.

Az elemző szerint az elnök tudja, hogy a helyzet kormányzóképtelenségre utal, ezért nem mutatja be az összes jelöltet, mert „még az eddig bemutatottaknál is gyengébb teljesítményt nyújtanak”.

 

