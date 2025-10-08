Lebukott Magyar Péter: kézzel vezérli a Tisza előválasztását

Egyre több belső forrás állítja, hogy Magyar Péter közvetlenül befolyásolja a Tisza Párt előválasztási folyamatát. Információik szerint a pártelnök egyértelmű jelzéseket küld a szigettagoknak arról, kiket tart támogatandó jelöltnek – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter és Radnai Márk

Fotó: Magyar Nemzet

Ezt erősítette meg egy budapesti Tisza-sziget koordinátora is, aki a lapnak azt mondta:

Majd ha eljön az idő, mindenki tudni fogja, kire kell szavaznia.

Bár Magyar Péter korábban „egyedülálló, demokratikus előválasztási rendszert” ígért, a párt belső működéséről kiszivárgó információk szerint valójában minden döntést ő hoz meg. Több forrás „kirakat-előválasztásnak” nevezte a folyamatot, amelyben a szavazás a Tisza Világ alkalmazáson keresztül, teljesen átláthatatlanul zajlik majd.

– Minden körzetben két gyenge és egy erős jelölt lesz. Mindenki tudja majd, kire kell szavazni – fogalmazott egyik informátor, aki az egész folyamatot „cirkusznak” nevezte.

Magyar Péter egyedül dönt

A pártelnök állítása szerint 315 jelölt indul majd az előválasztáson, ám a források szerint ez sem biztos. Több körzetben nem is lesz valódi verseny, mert Magyar Péter „saját embereit” ülteti pozícióba.

Egy tiszás forrás szerint „könnyen lehet, hogy végül csak ott tartanak előválasztást, ahol nincs biztos kádere” a pártelnöknek. Más körzetekben a jelöltek neve már most eldőlt.

A párton belül sokan attól tartanak, hogy az előválasztás nem a demokratikus működésről, hanem a pártelnök hatalmi kontrolljáról szól. Egyre többen nevezik a folyamatot „one man show”-nak, amelyben Magyar Péter minden részletet maga határoz meg.

Gyengülő lendület és belső válság

A Tisza Párt lendülete az utóbbi hónapokban látványosan megtört. A képviselőjelöltek bejelentése elmaradt, a tervek szerint csak novemberben derül ki, kik indulhatnak a 2026-os választáson. A késlekedést a párt vezetése azzal magyarázza, hogy most a „Nemzet hangja” szavazásra koncentrálnak.

A háttérben azonban súlyosabb problémák húzódnak meg. Több körzetben egyszerűen nincs megfelelő jelölt, másutt a jelentkezők nem vállalják a nyilvánosságot a negatív hangulat miatt.